Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, más cerca que nunca: lluvia de likes y reconciliación en proceso

Tras su separación de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés mantuvo un perfil bajo para evitar todo tipo de polémicas con su expareja y padre de su hijo Lorenzo. Precisamente, una reciente nota en Puro Show sobre el conductor sirvió de disparador para sacar a la luz los intercambios buena onda que tiene la actriz con su otro ex: Sebastián Ortega.

Los intercambios entre Guillermina Valdés y Sebastián Ortega que generaron especulaciones

Guillermina Valdés brindó una nota a Puro Show (eltrece), en la que contó que no hubo división de bienes con Marcelo Tinelli y que actualmente vive en un departamento que compraron en conjunto, y al volver al piso las panelistas revelaron una picante información sobre la artista y Sebastián Ortega, su expareja y padre de sus hijos, Paloma, Dante y Helena.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo de espectáculos comentó que “Tinelli termina bien con sus parejas" y recordó que a Soledad Aquino la ayudó en su momento más complicado cuando atravesó un problema de salud. “Con Paula Robles también", agregó Fernanda Iglesias y contó que a Soledad "le compró un lavarropas hace poco”.

Estos cálidos gestos y de cercanía que tiene Marcelo con sus exparejas fue el disparador para que las periodistas mencionaran la buena relación que tienen ahora Guillermina y Sebastián tras haber superado su escandalosa separación. “Guillermina ahora está muy buena onda con Sebastián Ortega. Ellos se habían separado súper mal, durante un montón de tiempo no se hablaron", sostuvo Pochi.

Y advirtió que desde que ella se separó del conductor, el productor de En el barro "le mete muchos likes, algo que antes no hacía” a la madre de sus hijos en las redes sociales. Sin dudas, este gesto del actual novio de Valentina Zenere dejó en evidencia el buen vínculo que mantienen actualmente.

Para ponerle más pimienta al tema, el presentador del programa recordó: “Hubo una traición ahí, fue la primera icardiada con Ortega”. Sin embargo, Angie Balbiani negó este dato y expresó: “No, Guillermina ya estaba separada de Sebastián”. Atenta a los dichos de sus compañeros, Carolina Molinari aclaró que el problema puntual entre Sebastián y Marcelo fue que "tenían una amistad".

De esta manera, los llamativos intercambios entre Guillermina Valdés y Sebastián Ortega en las redes sociales no pasaron desapercibidos y generaron especulaciones de que, finalmente, pudieron limar asperezas y volver a tener una buena relación por sus hijos en común.