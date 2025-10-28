Antonio Grimau: “Pasé de ser el galán de las telenovelas a interpretar a un hombre gay”

A lo largo de su trayectoria, Antonio Grimau construyó una de las carreras más sólidas del espectáculo argentino. Dueño de una presencia magnética y un talento que lo convirtió en figura central de la televisión, el cine y el teatro, el actor repasó junto a Héctor Maugeri para +CARAS uno de los momentos más desafiantes de su vida profesional: su interpretación en Los invertidos, dirigida por Alberto Ure, una obra que abordaba la represión sexual y el deseo en una época de tabúes.

“Fue una bisagra en mi carrera, fue importantísimo”, recordó. “Justamente mi ambición era que, al terminar la etapa del galán, pudiera empezar a hacer personajes de otras características. No quería encasillarme”.

Antonio Grimau en +CARAS

Antonio Grimau y el poder de atreverse

Estrenada en los años 90, Los invertidos presentaba una historia intensa: un hombre de clase alta que ocultaba su orientación sexual, atrapado entre el deber moral y su deseo. Para el público acostumbrado a verlo como el galán de las telenovelas, ver a Grimau en ese papel fue un impacto. “Ese trabajo me permitió hacerlo de una manera brutal, porque siendo el galán de las tardes de Canal 9 pasar a interpretar a un personaje homosexual era realmente muy duro”, explicó con sinceridad.

Sin embargo, lejos de temerle al riesgo, lo asumió como una declaración artística. “Esa fue un poco la impronta en mi carrera: atreverme. Por eso me animé al galán y por eso también me animé a un personaje con esas características”, sostuvo. “El actor tiene que ser valiente, vencer sus propios prejuicios y los ajenos. Yo no los tenía, pero sabía que el ojo del público y de los productores podía verlo como algo raro”.

Antonio Grimau con Héctor Maugeri en +CARAS

Grimau recordó que incluso dentro del elenco muchos anticipaban el impacto que tendría la obra. “Algunos amigos me decían: ‘Esto va a ser una bomba, para bien o para mal’. Y lo fue, pero para bien. Me cambió la carrera”, confesó. A partir de ese trabajo, directores de teatro comenzaron a convocarlo con otros ojos. “Hasta ese momento muchos me desconocían, y ahí empezaron a darme bolilla”.

Antonio Grimau, entre el arte y la libertad

Con la distancia que da el tiempo, el actor reconoce que Los invertidos no solo marcó un antes y un después en su profesión, sino que consolidó su forma de entender el oficio. “El actor tiene que ser atrevido, en el mejor de los sentidos”, expresó. “Yo rescato eso como virtud: haberme atrevido en cada etapa, incluso cuando parecía difícil.”

Más de tres décadas después, aquella decisión sigue siendo recordada como una de las más audaces del teatro nacional. “Fue una bomba para bien, me cambió la carrera y me permitió seguir creciendo como actor”, concluyó, con la serenidad de quien sabe que el coraje, a veces, también es una forma de belleza.