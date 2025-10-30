Guillermo Capuya mostró su casa: tiene dos cuevas, un microcine y una pecera para fumar habanos

Reconocido por su trayectoria en la medicina y su presencia en televisión, Guillermo Capuya también cultiva un costado íntimo y relajado. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, el médico de las celebridades habló de su refugio personal, un espacio diseñado para compartir con amigos y familia, donde combina elegancia, confort y calidez.

Guillermo Capuya y su casa en Pilar

“Tengo dos cuevas”, contó el especialista, con humor. “Una es un garage tipo pub, con una mesa estilo grill americano. Ahí tenía todavía pocas bebidas. La gente piensa que yo tomo mucho, pero los médicos recibimos bebidas alcohólicas de regalo. No sé por qué, pero la mayoría de los pacientes nos regalan bebidas alcohólicas”.

Guillermo Capuya en +CARAS

En ese ambiente, que funciona como un punto de encuentro, Capuya disfruta recibir a sus amigos y relajarse después de jornadas de trabajo intenso. “Es un espacio para charlar, escuchar música y compartir”, explicó, mientras Maugeri destacaba la calidez del lugar.

Guillermo Capuya y su rincón preferido

El médico también describió el segundo nivel de su refugio. “En el piso de arriba tengo una pecera para fumar habanos, tomar whisky y un pequeño microcine”, reveló.

Maugeri, sorprendido por la ambientación, le preguntó si el espacio tenía una barra o separadores, como un bar. Capuya asintió: “Sí, tengo reservados, tipo grill americano. Y arriba, una mesa redonda”.

El lugar, pensado para la intimidad y el encuentro, se transformó en uno de los ámbitos más queridos de su casa en Pilar. “Es un sitio para disfrutar, para estar con mi familia y amigos. Mis hijas adolescentes también lo usan; vienen con sus amigos y está hecho para eso, para que lo disfruten”, explicó.

Guillermo Capuya con Héctor Maugeri en +CARAS

Guillermo Capuya: un médico que valora la amistad y el hogar

En el intercambio con Maugeri, Capuya dejó ver su costado más humano y afectivo. “Tengo muchos amigos”, afirmó sin dudar. Y esa red de vínculos también se refleja en la manera en que habita su casa: un espacio que combina su pasión por la conversación, la estética y la buena compañía.

Su refugio, entre paredes cubiertas de recuerdos, fotos y risas, resume la esencia de su personalidad: la de un médico empático que entiende la importancia de crear lugares donde reine la confianza y la cercanía. “Mi casa es un refugio”, resumió. “Ahí puedo ser simplemente Guillermo: el que recibe, el que escucha y el que comparte”.

Guillermo Capuya

Guillermo Capuya: un trotamundos curioso y vital

Más allá de su refugio en Pilar, Capuya también disfruta explorar el mundo. “Viajo mucho: solo, con mi familia, con amigos o con mi pareja”, contó en su charla con +CARAS. “Me encanta conocer lugares, costumbres y comidas nuevas. No tienen que ser lugares caros; me gusta ir donde come la gente del lugar”.

Ese espíritu curioso se refleja tanto en sus viajes como en su vida cotidiana. “Me fascina descubrir, observar y aprender”, expresó. “La medicina me enseñó a mirar a los demás; los viajes me enseñan a mirarme a mí mismo”.