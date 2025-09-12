Luego de confirmar su separación de Martín Demichelis, poco se tardó en que se vinculara amorosamente a Evangelina Anderson con otra persona. En las últimas horas, se desató un verdadero escándalo al señalar que la modelo estaría viviendo una historia de amor con Leandro Paredes, quien se encuentra en pareja con Camila Galante. Los rumores resuenan fuertemente y aunque no hubo negaciones de ambas partes, la esposa del jugador brindó su apoyo a su pareja.

Pese a su silencio, Evangelina Anderson podría estar enviando un mensaje al respecto. Es que en las últimas horas se dio a conocer un video en el que se la puede ver muy bien acompañada en México, y de inmediato se generó una teoría al respecto.

¿Cuál sería el plan de Evangelina Anderson?

Fueron 18 años de amor los que compartieron Evangelina Anderson y Martín Demichelis hasta que decidieron ponerle fin a su matrimonio, en medio de rumores de infidelidad por parte del ex DT de River. Pero inmediatamente se comenzó a hablar sobre el presente amoroso de la modelo y poco tardó en mencionarse el nombre de Leandro Paredes como la persona que estaría ocupando su corazón.

Pero el escándalo es tal debido a que el jugador de Boca se encuentra en pareja hace más de 17 años con Camila Galante, con quien tuvo a su tercer hijo cinco meses atrás. La mujer en diálogo con Karina Iávicoli en Intrusos indicó que su esposo le aseguró que no conocía a Evangelina Anderson y ella le cree.

En paralelo a esta negativa, Evangelina Anderson viajó a México y allí fue captada caminando en un shopping con el jugador Juan José Purata, defensor del club Tigres. En las imágenes se los observa juntos pero con una distancia prudencial generaron diversas especulaciones.

“En el medio de rumores de infidelidad donde la tienen vinculada con Paredes, apareció un video de Evangelina en un shopping con un jugador que no es él”, contó Pepe Ochoa en LAM.Y lanzó una fuerte teoría sobre una estrategia que estaría haciendo la modelo: “No la encuentra nadie en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosamente amorosa con esta persona. ¿No querrá desviar la atención?”.

De esta forma, el periodista planteó que Evangelina Anderson habría decidido mostrarse con otra persona para distanciarse de los rumores de Leandro Paredes. Por su parte, el jugador disfrutó la noche porteña de teatro junto a su esposa, Camila Galante.