Ingrid Grudke habló del dinero que le debe su ex marido que la engañó con su sobrina: “No necesité de un hombre para ver un millón"

La separación de Ingrid Grudke y Martín Colantonio continúa generando repercusiones, no solo por la presunta “doble traición” que habrían sufrido la modelo y su sobrino, sino también por las consecuencias económicas derivadas del fin de la relación. Con la ruptura, además, se disolvió la sociedad que ambos mantenían en distintos proyectos empresariales. En diálogo con Darian “Rulo” Schijman para Desencriptados, el ciclo que se emite por el canal de YouTube de Infobae, recordó algunos de los momentos más difíciles de la separación. En este marco, habló sobre el impacto emocional que tuvo la situación en su familia, las secuelas que dejó el conflicto y cómo la ruptura afectó también su situación económica.

Ingrid Grudke a corazón abierto sobre su separación de Martín Colantonio

Ingrid Grudke es una de las expertas fashionistas más reconocidas en la moda de alta costura ya sea a nivel nacional, como internacional. A lo largo de su vida construyó una sólida carrera que la llevó a convertirse en una de las personalidades más aclamadas del país. Si bien siempre mantuvo al resguardo su vida sentimental, la relación con Martín Colantonio -y su posterior separación- generó un verdadero revuelo mediático.

Ingrid Grudke y Martín Colantonio | Instagram

En la entrevista para el ciclo de streaming resaltó que junto al empresario se instalaron en Misiones, provincia natal de la top model, y encabezaron un proyecto económico que fue creciendo con el paso del tiempo. “Nos vamos a vivir a Misiones y, bueno, abrimos una empresa que de un negocio saltamos a cinco, de dos empleados saltamos a 22 empleados y obviamente necesitábamos una mano derecha. Dijimos, busquemos algo de confianza”, recordó adentrándose a lo que sería un inesperado desenlace.

Fue en ese contexto que Andrea, la esposa de su sobrino y una persona de su máxima confianza, comenzó a trabajar junto a ellos. Ingrid mantenía una relación muy cercana con ella y jamás imaginó que, mientras viajaba con frecuencia a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos laborales -entre ellos su participación como jurado en Los 8 Escalones-, su pareja y la mujer estarían manteniendo una relación sentimental.

Con el tiempo, lo que en un principio parecía un simple rumor comenzó a tomar fuerza en la capital misionera. Según relató la propia modelo, fue una de sus mejores amigas quien decidió advertirla: “Ingrid, ¿vos sabés que cada vez que viajás a Buenos Aires por trabajo, acá se comenta que ellos están saliendo? Es un rumor muy fuerte en Posadas”. Para ella, esta información venía a cerrar una sospecha que tenía sobre Colantonio, a quien lo veía “estresado” durante ese tiempo.

Intentando dar por finalizadas las especulaciones, fue ella misma la quien los confrontó pidiéndoles explicaciones. “Justamente fui y los encaré a los dos juntos. Me dice la verdad. Sé que estás saliendo con Andrea. Estás loca, Ingrid. Estás loca. ¿Cómo me vas a decir? Un acting total. Se ganaban el Martín Fierro”, señaló sobre aquella charla en la que ninguno de los involucrados habría admitido la presunta “traición”.

Ingrid Grudke y Martín Colantonio | Instagram

La reacción del sobrino de Ingrid Grudke sobre el “engaño” de su esposa y el empresario

En este marco, cabe destacar que el impacto emocional no fue solo para Ingrid Grudke, sino también para su sobrino quien “queda en shock”. Asimismo, sostuvo que recabó pruebas contundentes que dejaban a su ex y a la mujer en una embarazosa situación. “Fui a descubrir unos mensajes entre ellos, muy polémicos, muy fuertes. Había sexting”, afirmó. Según su testimonio, al compartirle estos elementos probatorios, ambos lo negaron categóricamente e incluso se animaron a redoblar la apuesta asegurando “que eran inventados” por su sobrino.

Andrea, Ingrid Grudke | Instagram

Más allá del golpe anímico que generó este desenlace con su expareja, la fisicoculturista manifestó que obtuvo, también, un perjuicio económico al respecto debido a que Martín Colantonio le adeudaría más de cien mil dólares. “Me debe un montón todavía”, expresó. Fiel a su estilo genuino y sin hacer alarde de su patrimonio, dejó en claro: “Yo no necesité de un hombre para ver un millón de dólares". Finalmente, la conductora disparó que no los perdona “ni a él ni a ella porque se burlaron mucho” de ella.

Más allá de haber expuesto la presunta deuda económica que su expareja mantendría con ella, también dejó entrever supuestas irregularidades vinculadas a la gestión del empresario. “Hay muchas cosas que no me permiten contar y que tienen que ver con las chicas que trabajaban dentro de los negocios. Cuídense de esta persona. Lo que más me molesta es que me haya utilizado como escudo para cometer y encubrir ciertas maldades”, disparó con contundencia.

Para cerrar este doloroso capítulo de su vida, Ingrid Grudke reflexionó sobre el lado menos visible de la fama y de su carrera en el modelaje. “Detrás de una imagen de modelo se esconden muchas cosas. La desesperación por alcanzar ciertos objetivos a veces te lleva a involucrarte en lugares muy turbios, donde puedes ser abusada, engañada o estafada. Es peligroso”, concluyó.