Ingrid Grudke habló de su supuesto romance con Marcelo Tinelli: "Cuando los rechazás, no se la bancan"

En una charla distendida y sincera con Marcelo Polino para el programa Caras Glam, la modelo Ingrid Grudke se refirió de manera contundente a las especulaciones que la vincularon sentimentalmente con el conductor Marcelo Tinelli. La polémica en torno a un supuesto romance entre ambos había circulado en los medios durante años, pero esta vez la modelo decidió romper el silencio y poner en claro lo que realmente sucedió.

Ingrid Grudke habló sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli

Durante la entrevista en Caras TV, Marcelo Polino repasó los amores pasados de Ingrid Grudke y aprovechó la conversación para consultarle sobre los fuertes rumores que surgieron en el pasado sobre una presunta relación amorosa entre ella y Marcelo Tinelli cuando ambos trabajaban juntos en la televisión.

Ingrid Grudke//Caras TV

En este contexto, el conductor de Caras Glam fue al hueso y preguntó directamente sobre esos rumores. “En un momento también se te asociaba un romance con Tinelli”, expuso el periodista de espectáculos. Frente a esto, Ingrid se sinceró y respondió: “Con Tinelli nunca pasó nada”. Aunque también agregó "O sea, todos los rumores algo de cierto tienen., no digo en el caso de él, ¿no?"

Ingrid Grudke fue entrevistada por Marcelo Polino en Caras Glam//Caras Tv

Ingrid Grudke: “Es cierto que a veces a muchos les cortás la lengua y nunca te tocaron”

Ingrid Grudke profundizó en lo que considera un fenómeno habitual en el mundo de las figuras públicas, la construcción de versiones distorsionadas basadas en rechazos o malentendidos. “Es cierto que a veces a muchos les cortás la lengua y nunca te tocaron”, expuso y agregó: “El hombre es muy orgulloso. Cuando los rechazás o no querés estar con alguien, después no se la bancan”.

Ingrid Grudke//Caras TV

La modelo puntualizó que este comportamiento de no soportar el rechazo por parte de algunos hombres puede derivar en historias inventadas o exageradas. “Entonces, dicen, ‘Ah, sí, yo me la pasé a esta, me la pasé’”, relató con ironía. Además, afirmó: “Yo lo he vivido”.

Este diálogo se suma a otros momentos en los que Ingrid Grudke ha elegido hablar con franqueza públicamente sobre su vida personal, desmintiendo los rumores con Marcelo Tinelli, aunque dejando una respuesta ambigua, y ofreciendo a su público una visión más auténtica y humana, lejos del sensacionalismo que muchas veces rodea su vida.