L-Gante contó qué lo desenamoró de Wanda Nara: “Boludeces de la convivencia”

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, habló sin vueltas sobre su historia con Wanda Nara en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV). Con un tono sincero, el referente de la cumbia 420 contó qué lo desenamoró de la empresaria y reveló detalles de una relación que siempre estuvo en el ojo de la tormenta.

Su historia de amor con Wanda arrancó en 2021, cuando ella todavía estaba con Icardi. Pero recién a principios de 2024 blanquearon lo que todos sospechaban. Desde ahí, se convirtieron en una de las parejas más populares y polémicas del último tiempo en la farándula argentina. Sin embargo, en abril de este año confirmaron su separación definitiva.

Wanda Nara y L-Gante.

L-Gante contó qué lo desenamoró de Wanda Nara

Cuando Maugeri le preguntó si realmente llegó a enamorarse de Wanda, el músico no dudó: “Tuve mi etapa y después pasó algo que quizás disminuyó un poco. Pero la quiero, la quiero mucho y me parece buena madre, buena persona, lo da todo por los suyos y brinda mucho”.

Al pedirle más detalles, L-Gante fue directo: “Algo que solo lo puedo notar yo, viéndola como pareja y en la convivencia, boludeces, que quizás en el momento restaron, pero es algo que lo dejo completamente firme hasta que me muera. Sé que es buena persona y nada, puede ser que yo estaba en otra etapa o ella”.

L-Gante en +CARAS: "la quiero mucho y me parece buena madre".

Las razones por las que L-Gante se distanció de Wanda Nara

En abril de 2025, el músico anunció en su cuenta de Instagram la separación definitiva de Wanda Nara. Durante la charla con Maugeri, explicó qué lo llevó a tomar esa decisión. “Nos dejamos de hablar hace un par de fechas, más que nada, por el hecho de que yo volví a acercarme a la mamá de mi hija porque no la veía hace como un año y necesitaba aclarar unas cosas que dentro de mí me hacían muy mal. No poder tener un acercamiento, no poder solucionar las cosas que siempre fue lo que intenté, me hacía mal mentalmente”, sostuvo.

Tamara Báez, L-Gante y su hija Jamaica.

Pero más allá de lo íntimo, reconoció que hubo un factor externo que le complicó la relación: la sombra de Mauro Icardi. “Hay algo que me molesta y no me pude relajar o no me dio ganas de dar lo mejor de mí. Hasta el día de hoy lo veo como una molestia a la hora de respirar, su expareja”, confesó.

El desgaste también vino por el peso mediático y las peleas ajenas: “Siempre quise aconsejar y estar, pero después dije: ‘Mejor ni me meto, porque me estoy metiendo en un embole y me quita el enfoque de lo mío’. Todavía no soy tan millonario como ellos para perder tiempo. Tengo lo mío, pero aún creo que puedo tener más cosas, conseguir más cosas y estar más enfocado”.

L-Gante y Mauro Icardi.

Y en medio de esa confesión, soltó una bomba: las amenazas que recibió del propio Icardi. “Tuve amenazas de Mauro Icardi. Hoy me río, soy hombre, y hasta coincido en algunas cosas de lo que le tocó vivir. Pero lo más sincero es que les deseo lo mejor a él, a Wanda, a la pareja de él y a todos”.

Con estas declaraciones en +CARAS con Héctor Maugeri, L-Gante explicó que los motivos detrás de su separación con Wanda Nara están relacionados a su deseo de priorizar su familia y dejó en claro que, aunque su relación con la empresaria haya terminado, el cariño y el respeto permanecen intactos.

MDP