L-Gante: “Wanda (Nara) me dijo que si nos casábamos me compraba un Ferrari”

Días atrás, Wanda Nara dio a entender que L-Gante tenía problemas en la intimidad y contó que él le había propuesto casamiento. Cansado de sus versiones y de lo que considera “bombitas”, el músico decidió dar su verdad en una charla sin filtro con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV).

El romance de Wanda Nara y L-Gante fue uno de los más explosivos de la farándula argentina y, aunque terminó, todavía sigue generando polémica. En esta oportunidad, el referente de la cumbia 420 se mostró molesto con las declaraciones de la empresaria en una entrevista con Grego Rosello, donde ella sostuvo que el músico quería casarse con ella.

L-Gante rompió el silencio sobre la propuesta de casamiento de Wanda Nara.

Indignado, el cantante aclaró su postura y contó qué fue lo que realmente ocurrió. “Buscamos, pensamos y hablamos el casamiento. Wanda estuvo haciendo unas entrevistas y tiró cosas porque está en modo guerrillera conmigo. No nos hablamos hace un par de fechas y a ella le encanta tirar bombas que traccionen. Así que yo ahora te voy a tirar una real”, lanzó.

En ese sentido, expresó que lo que más le hizo ruido no fue la propuesta en sí, sino la forma en que Wanda se lo planteó. “Si me lo dijeran de otra manera, quizás más simple, más normal, me convencería más”, explicó.

Acto seguido, reveló cómo fue la propuesta concreta: “Me dijo: ‘Nosotros somos una re pareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue, y podemos ser más. Mirá, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro un Ferrari’”.

Con humor y sinceridad, el músico contó qué pensó en ese momento: “Obvio que por dentro mío pensé: ¿A quién le llega una propuesta así? Al hijo de mil de L-Gante. Me pongo a pensar que un loquito normal diría que sí. Pero un punto mío bastante importante de mi personalidad es que no me dejo llevar por lo que toca fácil. Lo que viene fácil, fácil se va”.

L-Gante en +CARAS: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera".

Finalmente, Elián dejó en claro qué tipo de planteo hubiera aceptado: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decís ‘por todo lo que recorrimos, por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien’, sin Ferrari y sin nada, por lo normal, quizás pensaría ir para adelante de una”.

De esta forma, en su entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, L-Gante reveló la verdad detrás de la propuesta de casamiento de Wanda Nara. Fiel a su estilo frontal, dejó claro que no se deja seducir por lujos ni promesas materiales: para él, el amor genuino está por encima de cualquier Ferrari.

MDP