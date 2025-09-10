L-Gante contó por qué se distanció de Wanda Nara: “Necesitaba acercarme a la mamá de mi hija”

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, habló como nunca de su separación de Wanda Nara en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV). Con sinceridad, el referente de la cumbia 420 reveló los motivos de su distanciamiento de la modelo y empresaria, con quien vivió una historia de amor que siempre estuvo en el centro de la polémica.

Su romance comenzó en 2021, cuando Wanda aún estaba en pareja con Mauro Icardi. Aunque el vínculo recién se blanqueó a comienzos de 2024, desde el principio estuvo atravesado por rumores de crisis, reconciliaciones y conflictos judiciales con sus exparejas. Pese a todo, juntos conformaron una de las parejas más mediáticas de la farándula argentina.

L-Gante en +CARAS.

L-Gante contó por qué se distanció de Wanda Nara

Pero en abril de 2025, el músico anunció en su cuenta de Instagram la separación definitiva. Durante la charla con Maugeri, explicó qué lo llevó a tomar esa decisión. “Nos dejamos de hablar hace un par de fechas, más que nada, por el hecho de que yo volví a acercarme a la mamá de mi hija porque no la veía hace como un año y necesitaba aclarar unas cosas que dentro de mí me hacían muy mal. No poder tener un acercamiento, no poder solucionar las cosas que siempre fue lo que intenté, me hacía mal mentalmente”, sostuvo.

En sintonía, el conductor le consultó cómo está hoy la relación con Tamara Báez, madre de Jamaica, el cantante fue contundente: “Igual que cuando no la veía, pero por lo menos ya aclaré algunas cosas y nada, puedo seguir con mi vida. No estamos en pareja ni nada, pero pudimos mejorar la relación, la comunicación”.

Tamara Báez, L-Gante y su hija Jamaica.

El músico también se refirió a su situación amorosa actual y confesó que le escribió un mensaje a su ex pareja. “Yo estoy solo ahora mismo. Le mandé un mensajito a Wanda hace un rato”, reconoció. Y, entre risas, explicó: “Eh, porque vi un par de notas, entrevistas que hizo que nada, que dice boludeces. Y así de chiste, corte, que hija de mil, le dije. Sí, pero simple, mensaje simple”.

L-Gante contó qué lo desenamoró de Wanda Nara

En otro tramo de la conversación Maugeri le preguntó si llegó a enamorarse de Wanda y el referente de la cumbia 420 no dudó: “Sí, sí. Tuve mi etapa y después pasó algo que quizás disminuyó un poco, pero la quiero, la quiero mucho y me parece buena madre, buena persona, lo da todo por los suyos y brinda mucho”.

L-Gante y Wanda Nara.

Al respecto, expresó: “Algo que solo lo puedo notar yo, viéndola como pareja y en la convivencia, boludeces, que quizás que en el momento restaron, pero no es algo que lo dejo completamente firme hasta que me muera. Sé que es buena persona y nada, puede ser que yo estaba en otra etapa o ella y hoy estamos así”.

Con estas declaraciones en +CARAS con Héctor Maugeri, L-Gante explicó que los motivos detrás de su separación con Wanda Nara están relacionados a su deseo de priorizar su familia y dejó en claro que, aunque su relación con la empresaria haya terminado, el cariño y el respeto permanecen intactos.

MDP