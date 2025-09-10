L-Gante confesó: “No me convenció la manera en que Wanda (Nara) me planteó el casamiento”

El romance entre L-Gante y Wanda Nara fue uno de los más explosivos de la farándula argentina y, aunque terminó, todavía sigue generando polémica. El cantante de cumbia 420 estuvo como invitado en +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri, y sorprendió al revelar que Wanda le propuso casamiento. Sin embargo, explicó por qué rechazó la propuesta.

Hace algunos días, la empresaria habló con Grego Rosello y contó que el músico había sido quien insistió en dar un paso más en la relación: “Me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo: ‘quiero casarme con vos’”, reveló Wanda, dejando entrever que esa declaración la había hecho dudar. “A mí lo que me pasó es que después me quedé pensando. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido? Es muy fuerte. Vos decís: ‘me voy’ y, de repente, te proponen volver a empezar”, explicó en aquella entrevista.

Wanda Nara y L-Gante conformaron una de las parejas más explosivas de la farándula argentina.

L Gante reveló que Wanda Nara le propuso casamiento y explicó por qué no aceptó

Consultado por Maugeri, L-Gante no dudó en dar su versión: “Buscamos, pensamos y hablamos el casamiento. Wanda estuvo haciendo unas entrevistas y tiró cosas porque está en modo guerrillera conmigo. No nos hablamos hace un par de fechas y a ella le encanta tirar bombas que traccionen. Así que yo ahora te voy a tirar una real”, lanzó.

Yendo directo al punto, el músico reflexionó: “Algo que me hizo un boom en la cabeza y me detuve a pensar un poco fue que si me lo dijeron así, no me convence. Si me lo dijeran de otra manera, quizás más simple, más normal, me convencería más”.

"Con Wanda hablamos de hijos y de casamiento", afirmó el artista en +CARAS.

Asimismo reveló que el detalle que lo descolocó fue la manera en que Wanda planteó la propuesta: “Me dijo: ‘Nosotros somos una re pareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue, y podemos ser más. Mirá, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro un Ferrari’”.

Con sinceridad, el referente de la cumbia 420 explicó su reacción: “Obvio que por dentro mío pensé: ¿A quién le llega una propuesta así? Al hijo de mil de L-Gante. Me pongo a pensar que un loquito normal diría que sí. Pero un punto mío bastante importante de mi personalidad es que no me dejo llevar por lo que toca fácil. Lo que viene fácil, fácil se va”.

L-Gante en +CARAS: "No me gustó que me quiera convencer de esa manera".

Acto seguido, aseguró: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decís ‘por todo lo que recorrimos, por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien’, sin Ferrari y sin nada, por lo normal, quizás pensaría ir para adelante de una”.

De esta forma, en su entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, L-Gante reveló la verdad detrás de la propuesta de casamiento de Wanda Nara. Con su estilo frontal, dejó en claro que no se deja seducir por lujos ni promesas materiales. El músico busca amor verdadero que esta más cerca de lo genuino que de un Ferrari.

