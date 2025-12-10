Leticia Brédice recordó su dura infancia: “Me cortaban el pelo como varón y me llevaban al cementerio todos los domingos”

En el último programa de +CARAS, Leticia Brédice repasó gran parte de su vida en una charla íntima con Héctor Maugeri. En uno de los momentos más llamativos, la actriz se refirió a la trágica muerte de su hermano y a las consecuencias que eso trajo en su familia.

La infancia de Leticia Brédice

Sin dar demasiados detalles sobre cómo se había llegado a esa situación, Leticia Brédice contó que cuando era chica, uno de sus hermanitos falleció. A partir de ese momento, la familia se acomodó de una manera diferente y comenzaron a pesar cosas que, aún a día de hoy, no termina de entender.

Leticia Brédice.

Según relató Leticia Brédice, tras la muerte de su hermano comenzaron a cortarle “el pelo como a un varón”. Si bien no explicó a qué se refería exactamente, pareció dar a entender que se refería a un cabello más bien cortito.

Tras eso, explicó que otras de las cosas que cambiaron en su casa tuvo que ver con las salidas familiares. A partir de la muerte de su hermanito, su padre empezó a llevarla al cementerio junto a su hermana, Valeria. “Todos los domingos, era parte antes de ir a lo de la nona”.

La manera en la que Leticia Brédice y su hermana reaccionaban a esta situación

Más allá de lo llamativo que puede resultar a ojos ajenos, la propia Leticia Brédice aclara que no significaba nada raro para ellas, sino que se lo tomaban como algo normal. Incluso añade que lo hacían totalmente contentas. “Ibamos con mucha felicidad, jugábamos en el cementerio con Valeria, era algo normal”, explica.

Leticia Brédice.

De esta manera, Leticia Brédice abrió su corazón con Héctor Maugeri y reveló parte de su dura infancia. La muerte de su hermano fue un antes y un después en su vida, tal cual ella misma contó, y trajo consigo una nueva mecánica a la que no termina de encontrarle explicación y que muchas personas pueden considerar algo extraña.