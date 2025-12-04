Dorys del Valle: “Mi marido me pidió el divorcio por un desnudo en una película de Daniel Tinayre”

CARASTV

En un diálogo íntimo con Héctor Maugeri para +CARAS, Dorys del Valle repasó su historia con una mezcla de memoria viva, ternura y franqueza. La exvedette revivió el episodio que definió un antes y un después en su vida privada: el momento en que su marido le pidió el divorcio tras verla en un desnudo cinematográfico. Lo narró sin dramatismo, pero con la claridad que le dieron los años. Y entendió, con distancia, que aquel gesto también representó una época de prejuicios y de una libertad personal que aún estaba en construcción.

Con más de seis décadas de trayectoria, Dorys se consolidó como una figura esencial del espectáculo argentino. Comenzó muy joven, después de cambiarse el nombre para poder trabajar sin la oposición familiar, y su talento la llevó rápidamente a integrar ficciones emblemáticas. Transitó televisión, cine y teatro con naturalidad, ganándose el cariño del público y la admiración de sus colegas. Su habilidad para reírse de sí misma y atravesar los golpes con dignidad fue, quizás, su sello más distintivo.

Dorys del Valle y el escándalo que cambió su vida

“Por un desnudo que hice en una película de Daniel Tinayre, mi marido me pidió el divorcio”, reveló Dorys del Valle en +CARAS. Así recordó la actriz aquel episodio que, incluso para los estándares de la época, tuvo consecuencias inesperadas. La escena formaba parte de un striptease trabajado desde lo artístico, pero el impacto social llegó de inmediato. En ese entonces estaba casada con Pancho Guerrero, padre de sus dos hijos, y jamás imaginó que una decisión profesional desataría semejante crisis familiar. “Yo hasta fui a la Curia a pedir si podían cortar esa parte”, contó, dando cuenta del nivel de angustia que atravesó.

Dorys del Valle en +CARAS

El contexto cultural tampoco acompañaba: su hijo Martín tenía apenas tres meses y el país vivía un clima mucho más rígido. Dorys admitió que no anticipó la reacción que podría generar su aparición en pantalla. Para ella, se trataba de un desafío actoral dentro de una película dirigida por uno de los grandes maestros del cine argentino. Sin embargo, la respuesta de su entorno fue contundente. El divorcio se volvió inevitable y ella terminó enfrentando la separación en medio de una exposición que no había buscado.

Dorys del Valle: libertad, prejuicios y reconstrucción

Con el tiempo, Dorys comprendió que aquel capítulo la obligó a redefinir su relación con la libertad artística. “Hice lo que creía que debía hacer como actriz”, afirmó en +CARAS, reafirmando que nunca trabajó desde el miedo. Si bien ese momento le provocó dolor, también marcó el inicio de un camino de mayor autonomía personal. La maternidad reciente, el juicio social y el quiebre con su marido la pusieron frente a una versión más fuerte de sí misma.

Dorys del Valle

Con los años, aprendió a diferenciar entre el prejuicio y el amor. Entendió que la censura no provenía del público, sino del temor ajeno, y que la verdadera fidelidad era hacia su propia identidad. “La dignidad no se pierde”, repite, evocando la enseñanza de su madre, que la sostuvo en los momentos más frágiles. Hoy mira aquel episodio sin rencor, consciente de que la incomodidad de entonces se transformó en un acto de valentía. Y celebra haber apostado, aun sin saberlo, por una vida guiada por la autenticidad, el trabajo y el respeto propio.