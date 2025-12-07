La emotiva visita que recibieron Rocío Marengo y su bebé en el hospital: "Te estamos esperando Isi"

El pasado miércoles 3 de diciembre, Rocío Marengo se convirtió por primera vez en madre, luego de un largo período de búsqueda. Pese a que tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi por una descompensación, nació Isidro con 33 semanas y "un buen peso". El bebé que no sólo era súper esperado por ella y por su pareja Eduardo Fort, también significó una alegría inmensa para todos los allegados a la modelo.

Tal es la emoción de la flamante mamá que compartió una serie de postales de este domingo, donde recibió la visita de su mamá, de su hermana Sol y demás integrantes de su núcleo más cercano.

Rocío Marengo y su hijo Isidro | Instagram

La inmensa alegría de Rocío Marengo

Desde que nació el niño, Rocío Marengo no ha parado de compartir las postales más emotivas de estos primeros días de vida. Aún internada junto al recién nacido, quien permanecerá en “neonatología unos días” por el nacimiento prematuro, a la modelo se la puede ver radiante y de buen semblante rodeada de amor y contención. Es por ello que este domingo recibió la visita de su madre y de su hermana, dos figuras claves para ella ya que desde siempre se mostraron muy unidas.

“En familia. Acompañando a Isi”, escribió la productora Guille López en su cuenta oficial de Instagram. En otra imagen, para la misma plataforma digital, Sol Marengo sin contener la ansiedad por conocer al niño agregó: “Vamos Isi!! Te estamos esperando para darte miles de besitos”. En cada una de estas fotos se puede la puede ver rodeada de bolsas de regalo y oso gigante. En este marco, Marengo reposteó estas historias y agradeció el gesto de las personas de su entorno acompañándola en este momento tan especial para ella y añadió: “Como en todas… juntos! ¡Los Amo!”.

Rocío Marengo, su mamá y su hermana Sol | Instagram

Rocío Marengo habló del estado de salud de su hijo

El pasado viernes 5 de diciembre, Rocío Marengo habló con Moria Casán para el programa La Mañana de Moria (eltrece) donde contó los pormenores de su parto. “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”, comenzó diciendo acerca de los primeros minutos de vida de Isidro Fort Marengo.

No obstante, al ser un nacimiento prematuro, deberá estar internado para un estricto seguimiento médico. “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”, explicó. Aunque el estado de salud de ambos generó preocupación entre sus allegados y seguidores, fue la propia mediática quien se encargó de llevar tranquilidad asegurando que los dos están en buen estado de salud.

Mientras Isidro va evolucionando favorablemente en el sector de neonatología, Rocío Marengo se rodea de su entorno más íntimo y cercano para recargarse de amor y buenas energías. Para ella, todo es alegría y motivo de festejo ya que logró su sueño de convertirse en madre por primera vez; un anhelo que fue manifestado de manera pública en reiteradas ocasiones y hoy ya es un hecho concreto. Es por ello que todos los que la quieren, incluso el propio Ricardo Fort, se encargan de mimarla y acompañarla en este proceso de ser una mamá de neo.

NB