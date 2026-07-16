Linda Peretz confesó la drástica decisión que tomó tras su divorcio: "Nunca volví a enamorarme después de Carlos"

En una exclusiva entrevista transmitida en el programa Caras Glam, conducido por Marcelo Polino en Caras TV, la actriz, productora, directora y presidente de la Casa del Teatro, Linda Peretz se abrió de manera sincera y profunda sobre su vida personal, su historia de amor y su situación sentimental actual.
Linda Peretz se sinceró sobre Carlos Rottemberg
Linda Peretz, que inició su historia de amor con el productor Carlos Rottemberg en 1979, a partir de ahí estuvieron tres décadas juntos, hasta que un día sus caminos decidieron separarse en el 2009. Desde ese entonces, la actriz no se ha vuelto a formar una pareja duradera. "Nunca volví a enamorarme después de Carlos", sostuvo la intérprete.
La artista que en los últimos años ha preferido mantener un perfil bajo respecto al amor, explicó que no pudo rehacer su vida después del vínculo con Rottemberg y definió cuál es su situación sentimental. "Nada. Ni un touch and go", reveló con honestidad tras ser consultada por Marcelo Polino sobre si reacomodo su vida amorosa tras su ruptura.
La divertida anécdota de Linda Peretz y su cita fallida
Durante la charla con Marcelo Polino, la actriz recordó que una vez se animó a conocer a alguien y contó una divertida anécdota de una cita romántica fallida que tuvo con un caballero, del cual no brindó nombre. "Una vez salí con un tipo, era un chabón lindo, pero nada más que lindo”, contó.
Siguiendo con su relato, la presidenta de la Casa del Teatro indicó que no le dieron ganas de continuar la historia con aquel hombre. “Una noche y no me gustó nada, me quería ir a mi casa volando. Dije, 'Me voy, perdón, me tomo un taxi.' No, yo te llevo. 'No, perdón, perdón, perdón.' 'Poneme un Uber, una cosa así.' Y me fui", detalló.
Linda Peretz estuvo muchos años en pareja con Carlos Rottemberg y tras ese vínculo, no tuvo otra relación duradera. El conductor de Caras Glam insistió y consultó si la artista tenía las puertas cerradas al amor. Al respecto, la actriz fue contundente y respondió: “No sé”. Sin embargo, la intérprete de la Flaca Escopeta manifestó que no siente la necesidad de estar con alguien a nivel amoroso. "A mí ahora no me habita ningún deseo de nada”, expresó la artista. Al respecto, Marcelo Polino insistió que no está mirando bien en los lugares adecuados y ella fiel a su estilo humorístico, contestó: “Pero a mí no me mira nadie”.
La entrevista en Caras Glam fue una oportunidad para conocer a una Linda Peretz más auténtica, que se muestra sin máscaras y permitió conocer aspectos poco conocidos de la artista, quien a lo largo de los años ha mantenido una postura reservada respecto a su vida privada.