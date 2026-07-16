Rufina Cabré mostró su fanatismo por la selección en un festejo familiar junto a Nicolás Cabre y Rocío Pardo

La euforia que despertó el partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra hizo que varios famosos y personalidades del espectáculo abrieran las puertas de su intimidad para mostrar cómo vivieron los 90 minutos más emocionantes del fútbol argentino desde aquella inolvidable “Mano de Dios”. En esta oportunidad, Nicolás Cabré y Rocío Pardo compartieron imágenes de cómo vivió el encuentro Rufina, la hija del actor y Eugenia “la China” Suárez, quien también se sumó a la pasión por la camiseta albiceleste.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el fanatismo de Rufina por la Scaloneta

Momentos de tensión, emoción e incertidumbre se vivieron puertas adentro de la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. La pareja se reunió junto a su círculo más cercano para alentar a la Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni. Entre los presentes se encontraba Rufina, la hija del actor, quien también siguió de cerca el partido. A través de una serie de videos e imágenes, el matrimonio compartió algunas de las postales más significativas de una jornada histórica en la que la Albiceleste selló su clasificación a la final de la Copa del Mundo.

Nicolás Cabré junto a Rufina, Rocío Pardo y un grupo de mujeres | Instagram

En una de las primeras postales que compartió el dramaturgo en su cuenta personal de Instagram, la adolescente de 12 años aparece sentada en el sillón y celebra con enorme alegría el agónico final. A su alrededor estaban su papá, la productora teatral y un grupo de mujeres que vivieron con emoción y nervios cada instante del duelo ante el conjunto inglés.

Una vez finalizado el encuentro y con la clasificación a la final ya asegurada, Rufina salió al patio de su casa para celebrar a lo grande esta hazaña histórica. El momento quedó registrado en las historias de 24 horas de Rocío, donde se la puede ver junto a la empresaria cantando a viva voz La Cuarta Estrella, una de las canciones que acompañan la ilusión de los hinchas argentinos. La melodía sonaba desde un parlante apoyado sobre una mesa, conectado por Bluetooth.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré mostraron con orgullo la unión de su familia

Desde que comenzó su relación con Rocío Pardo, Nicolás Cabré encontró la manera de combinar su faceta de padre con esta nueva etapa de su vida. Con el paso del tiempo, Rocío y Rufina forjaron un vínculo especial, lleno de cariño, la complicidad y compañerismo, que quedó demostrado en las diferentes situaciones que comparten como familia.

El fanatismo de Rufina Cabré | Instagram

En esta oportunidad, tras regresar de Turquía, la niña se instaló en la casa de su papá, donde junto a él y su esposa vivió uno de los momentos más significativos del fútbol argentino: la histórica victoria frente a Inglaterra y la clasificación a una nueva final mundialista. Un detalle que no pasó desapercibido fue la camiseta que eligió lucir la joven: llevaba estampado el número 5, el mismo dorsal que utiliza Leandro Paredes.

Cabe destacar que, en el Mundial de Qatar 2022, Rufina tenía 9 años y atravesaba una etapa en la que comenzaba a comprender la pasión que genera la selección argentina. Si bien no tuvo una alta exposición pública durante aquel torneo, formó parte de una generación de chicos que vio a Lionel Messi alcanzar la gloria máxima con la camiseta albiceleste, tras la consagración del equipo de Lionel Scaloni frente a Francia.

Hoy, cuatro años después de aquella consagración en Qatar, Rufina Cabré vuelve a ser testigo de un capítulo histórico para el fútbol. Así, en compañía de su papá, Nicolás Cabré y de Rocío Pardo, la adolescente despliega el fanatismo que inspira la Scaloneta, siendo parte de los festejos que cada hincha argentino llevó a su manera.