Julieta Poggio, exparticipante de uno de los realities más importantes a nivel mundial, atraviesa un gran momento y dio cuenta de eso en +Caras, por Caras Tv.

La joven artista fue consultada por distintos temas en su vida, especialmente sobre su vínculo con Marcos Ginocchio. Sin vueltas, Juli aseguró: "Nosotros estuvimos juntos, eso fue real. Ahora lo puedo decir. Fue un shippeo muy grande. La gente me preguntaba por la calle".

Tras aclarar el panorama sentimental, Héctor Maugeri indagó sobre los detalles del romance: "Fue súper lindo, quedó una amistad. Nos llevamos muy bien, lo quiero un montón", destacó Poggio. Luego, agregó: "Tenemos energías diferentes, pero eso me atraía de él y a él algo de mí, que estoy re loca y soy así".

Como última referencia a este tema, manifestó que cuando mantuvieron este amorío fue en la época en la que ambos estaban en la ceremonia de los Martín Fierro.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.

Además, también dejó en claro que mayormente a los famosos los citan por peleas o enfrentamientos mediáticos, pero a que ella no se le puede encontrar algo de este estilo y es por eso que van por el lado de crearle parejas. "Me encanta estar soltera, no tengo ganas de ponerme de novia. No tengo el tiempo ni la energía", sostuvo la ex Gran Hermano.

Julieta Poggio.

Por otro lado, hizo referencia a cómo es llevar la fama cotidianamente y aseguró que sufrió mucho. Pero, a su vez, aprendió del dolor y valorar a su familia que siempre la aconsejó, a los que estuvieron siempre y no a los nuevos amigos que aparecen en el camino. "Tengo un sexto sentido, percibo mucho la vibra de las personas y lugares. Es algo que no me falla, conozco a alguien y ya siento su vibra. Si me diste mala vibra, conmigo no vas a tener cabida", aseguró.

Poggio también reveló que si alguien le transmite buenas sensaciones puede entrar en su vida, será su mejor amiga y le dará todo lo que pueda. "Soy súper generosa, a la gente que quiero le doy y le doy porque me sale. No espero nada a cambio", afirmó.

Julieta Poggio habló sobre el "hate" que recibe en las redes

Otro punto importante que la ex participante recordó fue su paso por la casa de Gran Hermano y marcó los pros y contras. Por un lado, contó que aprendió a independizarse aunque, por el otro, hay que acostumbrarse a los malos comentarios y haters.

"Cuando vos estás bien, esos mensajes negativos los leés y te reís. Pero cuando estás mal, esos comentarios te atraviesan y te pueden hacer mucho mal", dijo sobre su nueva vida y la fama.

Posteriormente, confirmó "por suerte empecé el psicólogo" debido a los malos momentos que le tocaron pasar. "Terapia me ayudó a separar la Julieta real y la imagen de Julieta", sostuvo.

Héctor Maugeri y Julieta Poggio.

"La Julieta real es la que está con sus amigos, de fiesta, con su familia, los perros. La imagen de Julieta es esa que sale a la calle y tiene la presión que las personas la saludan y que si estás donde estás es gracias a ellos, es un poco tener que estar en una postura", culminó Poggio en +Caras, por Caras Tv.

BL