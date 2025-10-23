Marcela López Rey confesó por qué rechazó a Sandro: “Yo estaba enamorada”

Dueña de una belleza magnética y una voz inconfundible, Marcela López Rey fue una de las grandes divas del cine argentino de los años ‘60 y ‘70. Su elegancia, su tono grave y nasal, y su talento natural para la cámara la convirtieron en una figura tan sofisticada como popular. Filmó más de 45 películas y participó en unas 40 producciones televisivas.

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz repasó uno de los momentos más recordados de su carrera: su protagónico junto a Sandro en Quiero llenarme de ti, la película que marcó el debut cinematográfico del “Gitano” y el inicio de una amistad que trascendió el tiempo.

"Era muy tímido y encantador"

Marcela López Rey recordó ese rodaje con ternura. “Fue la primera película de él. Roberto —como lo llamábamos todos— era un joven muy serio, llegó tímido al set y pidió disculpas por si se equivocaba. Pero nunca se equivocó”, contó, con una sonrisa que mezcla admiración y cariño. Y agregó: “Era muy respetuoso. Tenía la letra perfecta y una actitud humilde, algo que contrastaba con la fama que ya tenía. Era una superestrella, pero se mostraba encantador.”

La actriz recordó que, con el tiempo, mantuvieron una relación cordial y afectuosa. “Siempre me invitaba a sus shows, en México y en Buenos Aires. Iba a su camarín, donde siempre se vestía de colorado. Tenía un magnetismo único”, expresó.

"Me dijo que quería que lo que pasaba en la película le pasara en la vida real"

En medio de la charla, Héctor Maugeri quiso saber si alguna vez hubo algo más que amistad entre ellos. Y fue entonces cuando Marcela reveló una anécdota inédita:

“Los primeros días de filmación se fueron al laboratorio Alex a ver los rushes, los pedacitos de película. Cuando volvió, me dijo: ‘Mirá, estuve mirando las escenas que filmamos y cómo me gustaría que en la vida real me pasara lo que me pasa en la película’”.

Con picardía, mencionó: “Yo estaba enamorada de otro hombre. De alguien con quien después no amé más, pero en ese momento estaba muy a gusto y no quería tener ninguna historia. No me sentí atraída, estaba muy enfocada en lo mío”.

"Sandro era una bomba, pero el otro era aún más"

Héctor Maugeri, entre divertido y curioso, la interrumpió: “Pero, Marcela… ¡era una bomba!”. Ella respondió sin dudar: “Sí, pero no sabés lo que era el otro hombre”.

El estudio se llenó de risas. Con ese humor sutil y encantador que siempre la caracterizó, la actriz volvió a demostrar que detrás del mito sigue habiendo una mujer auténtica y espontánea.

A más de cinco décadas de aquel rodaje, Marcela López Rey conserva intacto el cariño hacia quien fue una leyenda del espectáculo argentino. “Sandro tenía una ternura especial. Esa mezcla de fuego y sensibilidad lo hacía único”, concluyó.