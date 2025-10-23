Carolina Papaleo: “Estudié seis años Ciencias Políticas y quiero ser Presidenta”

Carolina Papaleo habló de una faceta poco conocida de su vida: su amor por el estudio y su curiosidad intelectual. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz contó que cursó durante seis años la carrera de Ciencias Políticas, una experiencia que, según dice, la marcó profundamente.

“Fue una experiencia hermosa, muchísimo trabajo. Nunca hice la carrera pensando en recibirme, la hice como tantas cosas que estudié en mi vida, por curiosa”, reveló. Con su característico humor, agregó: “Yo decía: ‘Presidenta, claro, presidenta’. Siempre me interesó entender cómo funciona el poder, cómo se toman las decisiones.”

Carolina Papaleo y su costado más disciplinado

A lo largo de la charla, Héctor Maugeri destacó su perseverancia, y Papaleo coincidió. “Sí, soy muy disciplinada. Le dediqué mucho tiempo, incluso cuando tenía a mi hijo chico. Me sacaba un siete y me enojaba, era muy autoexigente”, recordó entre risas.

Su paso por la facultad también le dejó anécdotas memorables. “El día que me recibí fue un festín con huevos, harina, todo. Yo dije: ‘A mí me asientan y me hacen la fiesta’. Y vinieron a la puerta de la facultad y me hicieron la fiesta, como debía ser”, contó divertida.

CAROLINA PAPALEO

Carolina Papaleo y su mirada sobre la política

Hija de la recordada Irma Roy, quien además de actriz fue diputada nacional, Carolina Papaleo heredó no solo la pasión por el arte sino también el interés por la política y la vida pública. “Crecí en una casa donde se hablaba de política y de cultura con la misma pasión. La curiosidad por entender al otro, por debatir, siempre estuvo”, reconoció.

Consultada por Héctor Maugeri si le gustaría ser presidenta, Papaleo no dudó: “También, todo, todo, también voy a ser presidenta”, dijo entre risas, pero con una convicción que deja entrever que no se trata solo de una broma. “Tengo un proyecto hace mucho tiempo que me encantaría llevar a cabo”, adelantó, dejando abierta la puerta a nuevos desafíos.

CAROLINA PAPALEO CON HÉCTOR MAUGERI EN +CARAS

Carolina Papaleo: Una mujer inquieta, curiosa y multifacética

Actriz, conductora, comunicadora, estudiante y mamá, Papaleo demuestra que la curiosidad y la disciplina pueden convivir con la pasión artística. “A mí me gusta aprender. Siempre estoy estudiando algo, y todo lo que aprendo, de alguna manera, termina nutriendo mi trabajo como actriz y como persona.”

“Soy curiosa, intensa y me gusta ir por todo. Si alguna vez llego a la presidencia, será solo una más de las muchas historias que me gusta vivir”, concluyó.