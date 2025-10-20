En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para +Caras, Soledad Pastorutti se refirió al carácter explosivo de su marido y cómo aprendieron a equilibrarse con los años. “Él es explosivo, pero la más loca soy yo entre los dos”, bromeó.

“Busco siempre los momentos calmos para hablar de los temas más difíciles. Lo hemos resuelto bien y lo seguimos resolviendo bien”, añadió, dejando en claro que la comunicación es la base de su relación.

Soledad Pastorutti y Jeremías: Una historia de amor marcada por la complicidad

A lo largo de la charla, la artista también habló del amor y la complicidad que mantiene con Jeremías Audoglio. “Nunca dudo que me ama. No es fácil ser acompañante de alguien conocido”, confesó. “Con Jere tenemos una relación muy de familia. La familia de él es muy amorosa, mis cuñadas, mi cuñado...”, agregó con ternura.

Soledad Pastorutti en +CARAS.

Soledad destacó además la presencia incondicional de su pareja: “No dudo que él me quiere un montón, me ama. Es un tipo que estuvo conmigo y está siempre. Vos pensá que yo me voy a trabajar, y él me espera, me va a buscar o me acompaña”.

Con una sonrisa, la cantante admitió que su marido la conoce mejor que nadie: “Jere conoce lo mejor y lo peor de mí y me ama así. Eso es algo que no todas las personas podemos lograr en esta vida”.

Soledad Pastorutti y su esposo, Jeremías Audoglio.

Los comienzos de Soledad Pastorutti en Arequito y un amor que perdura

En un tono más relajado, ”La Sole” recordó sus inicios en Arequito, el pueblo que la vio crecer. “En Arequito, Jere es mucho más famoso que yo, porque siempre fue un chico muy simpático, muy dado, un ganador. Yo me elegí un ganador. Yo, en cambio, nada que ver”. Finalmente, contó cómo comenzó su relación con Jeremías: “En ese momento había muchos prejuicios por andar vestida de gaucha, la gente te miraba raro”. Sin embargo su vestuario no impidió que lo suyo avanzara: “Él fue mi primer novio. Cuando lo conocí le golpeé la ventana para invitarlo a salir”, recordó Soledad con nostalgia.

Soledad Pastorutti y Héctor Maugeri en +CARAS

De esta manera, Soledad Pastorutti reveló algunos detalles de su vida privada, que suele mantener lejos del foco mediático. La cantante se sinceró sobre la convivencia con su marido y la manera en la que terminan resolviendo los problemas que puedan surgir de ellas.