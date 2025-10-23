Marcela López Rey reveló cómo el medio le dio la espalda: “Se atraviesa con mucho dolor”

Marcela López Rey fue una de las divas y estrellas argentinas de la década del 70. Filmó más de 45 películas y otras tantas series y novelas, trabajando con nombres como Sandro, Susana Giménez, Nini Marshall y Tita Merello. Este jueves se sentó en el sillón de +CARAS y conversó con Héctor Maugeri, en una charla íntima donde abrió su corazón y habló sin filtros sobre la otra cara del éxito.

Con más de seis décadas de trayectoria, Marcela López Rey es una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino. Brilló en el cine, la televisión y el teatro, y fue admirada por su belleza, su estilo y su talento. Sin embargo, en esta entrevista, la actriz confesó los momentos más difíciles de su carrera: aquellos en los que el medio le dio la espalda.

María López Rey

“Posiblemente en algún período que no tuve trabajos muy seguidos, sí, posiblemente sí”, reconoció con sinceridad. Y explicó: “Nunca tuve esa capacidad que tienen algunas actrices ahora de producir o de gestionar. Tendría que haberlo hecho, pero en mi época era diferente. El actor esperaba que lo llamaran”.

Marcela López Rey: “Se atraviesa con mucho dolor”

Lejos de esquivar el tema, Marcela López Rey fue honesta al describir lo que sintió durante esos años en los que el teléfono dejó de sonar. “Con dolor, con dolor. Por suerte no fueron períodos muy largos, pero de cualquier manera los padecí. Creo que todos los actores del mundo, cuando no suena ese famoso teléfono, sufren”, reflexionó.

La actriz también destacó cómo el oficio cambió con el tiempo: “Ahora las actrices y los actores participan en la producción. Lo veo en las películas extranjeras: son productores ejecutivos, buscan capitales, arman proyectos. Esa es la diferencia”, señaló, mostrando una mirada lúcida sobre el presente del medio.

Marcela López Rey y su mirada sensible sobre el mundo de la actuación

Durante la charla, Héctor Maugeri recordó una anécdota de Santiago Bal, quien, tras un período de éxito, levantaba el teléfono de línea solo para comprobar si aún tenía tono. Marcela asintió con empatía y agregó: “El actor quiere ser querido, reconocido, y cuando eso no está, duele. Pero también se sufre porque no se puede dar lo que uno tiene para ofrecer. Este trabajo, en el fondo, es hermoso”.

María López Rey y Héctor Maugeri en +CARAS

Aunque el paso del tiempo y los cambios en la industria la alejaron de las grandes producciones, Marcela López Rey sigue siendo recordada con cariño por el público. Su última participación en televisión fue en la telenovela Patito Feo (2007-2008), donde interpretó a Inés, la abuela de la protagonista. Desde entonces, elige una vida tranquila, dedicada a su familia y a disfrutar de sus viajes.

A sus 83 años, la actriz conserva la vitalidad, la elegancia y el encanto que la caracterizaron en sus años dorados. Maugeri lo resumió al final del encuentro: “Tenés una energía increíble. Sos una actriz con alma joven.” Ella, con una sonrisa, respondió: “Muchas gracias”. “He pasado por épocas hermosas y otras más duras, pero sigo amando este oficio con todo mi corazón”, concluyó con profunda emoción.