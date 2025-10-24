Marcela López Rey recordó a Niní Marshall y contó por qué no pudieron trabajar juntas: “Ella era maravillosamente inteligente y tímida”

Dueña de una carrera que abarca más de cinco décadas, Marcela López Rey se ha cruzado con las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino. Pero entre todos los nombres que marcaron su camino, hay uno que aún la conmueve: Niní Marshall, la creadora de personajes inmortales como Cándida, Catita y Mónica. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz recordó el vínculo que las unió y el proyecto que, por circunstancias del destino, nunca llegó a concretarse.

Marcela López Rey recordó su encuentro con Niní Marshall

La actriz contó que su primer acercamiento a Niní fue durante una grabación histórica para la televisión. “Tuve la fortuna de participar en lo único que hizo Niní para la televisión. Grabó un especial para Canal 13, donde hizo todos sus personajes, y uno de ellos era Mónica. Estaba en un palco del Colón con Carlos Perciavalle y conmigo, y en lugar de ver el espectáculo, chusmeábamos sobre los demás”, contó divertida.

En esa producción, Marcela López Rey descubrió de cerca el genio y la sensibilidad de una mujer que marcó generaciones. “Niní era maravillosamente inteligente. Y tímida, muy tímida. Pero en la parte privada era divina. Tuve la fortuna de ir a su casa, de compartir cosas con ella”, recordó con admiración.

Marcela López Rey

La actriz también aclaró un mito que circuló durante años: que el personaje de “Mónica” estaba inspirado en ella. “No creo que haya sido así. Ese personaje ya lo tenía de antes, aunque sí es verdad que hablábamos parecido. Tal vez por eso me convocaron para esa grabación”, explicó.

Marcela López Rey reveló que iba a hacer revista junto a Niní Marshall

Con nostalgia, Marcela López Rey reveló que tiempo después recibió una propuesta que pudo haber sido un hito en su carrera. “Cuando me fui a vivir a México, Lino me llamó porque quería armar una revista con Niní y conmigo de vedette. Me pareció una idea maravillosa”, contó.

Lejos de mostrarse reticente, la actriz aseguró que estaba lista para aceptar el desafío. “Le dije: ‘Si ustedes me cuidan, sí, claro’. Me prometieron que me iban a poner todo: plumas, conchero, hasta un profesor que me enseñara a caminar en el escenario, porque nunca había hecho revista”, trajo a la memoria con una risa leve.

Sin embargo, el proyecto se truncó antes de comenzar. “No se concretó porque Niní tuvo un problema de salud, un aneurisma. Fue una gran tristeza. Ella era una mujer brillante, muy querida, y ese espectáculo hubiera sido inolvidable”, lamentó.

MARCELA LÓPEZ REY EN +CARAS

Marcela López Rey definió a Niní Marshall como “una mujer brillante y tímida”

A lo largo de su trayectoria, Marcela López Rey ha compartido elenco con grandes íconos del cine y la televisión argentina, desde Tita Merello hasta Sandro, pero el recuerdo de Niní ocupa un lugar especial en su memoria. “Era una mujer muy talentosa, con un humor único y una lucidez admirable. En México hizo películas memorables, y dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos la suerte de conocerla”, afirmó.

Hoy, a la distancia, Marcela López Rey valora ese encuentro como uno de los más significativos de su vida artística. “Niní Marshall fue una inspiración. Me enseñó que el talento verdadero no necesita gritos ni artificios, solo autenticidad. Y eso, en este medio, es un tesoro”, concluyó emocionada.