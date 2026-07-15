La nueva vida de Alfredo Casero a los 63 años, lejos de Buenos Aires, sin luz eléctrica y frente al rio

Esta noche a las 22 horas por Caras TV, Marcelo Polino recibirá a Nazareno Casero, el talentoso actor que habló de su presente, su pasado y su carrera. Como no podía ser de otra manera, también dedicó muchas palabras su padre, el reconocido Alfredo Casero, y narró la nueva etapa de la vida del hombre de 63 años, alejado de la ciudad y conectado con la naturaleza.

Nazareno Casero reveló cómo es el campo de Alfredo Casero

Hace algunos años atrás, Alfredo Casero confesó en el programa de Mirtha Legrand “Almorzando con Mirtha” que tiene un campo en Altos del Molle en el noroeste de San Luis y que hasta tiene un proyecto de fundar su propio pueblo en esa provincia. Durante la entrevista para Caras Glam, Nazareno Casero reveló la nueva vida de su padre y de su familia en contacto con la naturaleza.

Alfredo Casero//Instagram

“Hace algunos años estamos ahí un poco más instalados en San Luis, hermosa provincia, hermosa gente, nos gusta mucho, ahí tenemos nuestras cosas”, contó el actor al ser consultado por Marcelo Polino sobre el protagonista de Cha Cha Cha y describió: “Yo voy cada tanto y me quedo lo que puedo, sin luz eléctrica, sentado en el río así tomando sol, así como que no hay nadie, no pasa nada”.

Durante la charla en Caras Glam, Nazareno Casero comentó las anécdotas de sus visitas campestres en el campo de Alfredo Casero: “Me llevo el perro, lo tengo que llamar cada tanto, a ver si me lo come algún bicho, pero la verdad que sí, disfrutamos, por lo menos creo que disfrutamos bastante”.

Nazareno Casero con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Nazareno Casero explicó el lujo cómo es el campo de Alfredo Casero

Nazareno Casero también reflexionó sobre el equilibrio entre la vida moderna y las raíces rurales de la casa de Alfredo Casero: “De alguna manera creo que, si bien por ahora el medio de vida mío y tal vez de mi padre también están en la ciudad, creo que no hay que descuidar lo que es el campo y lo que puede dar el campo, sin ser un terrateniente de las familias patricias, ¿no?”.

Nazareno Casero con Alfredo Casero//Instagram

El actor explicó que una vez por semana parte a San Luis y se queda en el campo. En este contexto, contó el placer de poder vivir esa experiencia: "Es un lujo que de golpe me siento en una quebrada de un río y me pongo a hacer un asado con fuego lento para que esté un montón de tiempo y como directamente de la parrilla y me quedo ahí tranquilo y la verdad que lo disfruto un montón”.

No te pierdas esta íntima y reveladora entrevista con Nazareno Casero, esta noche a las 22 por Caras TV, en Caras Glam, con Marcelo Polino. Una oportunidad única para descubrir la historia detrás del artista. Donde hablará de su vida profesional, personal y también, de su padre Alfredo Casero.