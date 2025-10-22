"Nunca me vi linda": Cristina Alberó sorprendió al hablar de su belleza en la época de oro

Cristina Alberó habló sobre la percepción que tenía de sí misma en los años de esplendor televisivo. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz sorprendió al revelar que, en pleno auge de su carrera, nunca se vio linda ni se consideró una mujer deseada.

“¿Deseada? No. La verdad que no”, confesó entre risas. “Yo ahora miro mis fotos de aquellas épocas y digo ‘era linda’, pero en ese momento no me veía así. Nunca me vi linda. Siempre estaba con esta cosa del perfeccionamiento, de estar mejor, de superarme… y muy abocada a mi trabajo. Amo mi trabajo, y eso que yo no quería ser actriz”, contó.

Cristina Alberó y la belleza sin espejos

A lo largo de su trayectoria, Alberó fue considerada una de las mujeres más bellas de la pantalla chica. Sin embargo, para ella, el verdadero encanto no estaba en lo físico. “Algo había, sí, algo sería —reconoció—, pero no basado en lo físico”.

Su naturalidad, su elegancia y su voz suave la convirtieron en un ícono de una televisión que hoy se recuerda con nostalgia. “Es posible que tuviera un encanto o cierta sensualidad”, admitió. “Mi mamá era muy parecida a Sofía Loren. Italiana, como ella”, agregó con ternura.

Cristina Alberó y la televisión machista

Más allá de las anécdotas y de su autocrítica, Cristina Alberó también aprovechó la conversación para reflexionar sobre el contexto en el que se desarrolló su carrera. “La televisión de esa época era muy machista”, reconoció sin dudar. “Era un sistema en el que las mujeres teníamos que encajar en ciertos moldes, pero con el tiempo las cosas fueron cambiando.”

Cristina Alberó continúa siendo una figura admirada y respetada. A lo largo de los años, supo ganarse el cariño del público no por una imagen, sino por su talento, su entrega y su calidez humana: “Nunca me vi linda, pero aprendí que la belleza verdadera no está en el espejo, sino en la pasión con la que hacés las cosas”, concluyó con una sonrisa.