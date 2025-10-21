Durante una íntima charla con Héctor Maugeri para +CARAS, Cristina Alberó repasó los comienzos de su carrera y reveló un detalle desconocido: el apellido con el que conquistó la pantalla chica no es el verdadero.

“La primera telenovela que hice fue desde que me llamo Alberó, porque ese no es mi apellido real”, confesó. “Me llamaron para hacer una novela con José María Langlais, que en ese momento era furor, y cuando dije mi nombre me señalaron que mi apellido era difícil de pronunciar”.

Cristina Alberó y el origen de su nombre artístico

La actriz explicó que su verdadero apellido es Alberici, pero en el ambiente televisivo le sugirieron cambiarlo. “Yo sabía que tenían razón, porque decía mi apellido y me preguntaban '¿cómo es?'. Entonces, me inventaron el Alberó, una especie de mezcla, un arreglito con el mío”, recordó.

CRISTINA ALBERÓ EN +CARAS

“Tenía un tío que era dueño del Teatro Astral, hermano de mi mamá, y ella me decía ‘ponete el apellido de tu tío’. Pero yo sabía que mi papá se moría si hacía eso, así que terminé aceptando el Alberó”, contó entre risas.