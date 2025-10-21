El inesperado consejo que recibió Cristina Alberó al iniciar su carrera: "Ojo con…”

CARASTV

La reconocida actriz y cantante Cristina Alberó abrió su corazón en una profunda charla con Héctor Maugeri para +CARAS. Con la sensibilidad y la franqueza que la caracterizan, la artista recordó los difíciles momentos que atravesó en sus comienzos dentro del mundo de la música, cuando —siendo muy joven— debió enfrentarse a situaciones de acoso.

Cristina Alberó y los desafíos de ser mujer en la música

“Yo era artista de un sello discográfico, y como muchísimas otras mujeres, sufrí acoso. Un día tuve que pedir el contrato”, reveló la intérprete, que en ese entonces apenas tenía 18 años. “En ese momento la mujer no podía levantar la voz. Te tenías que callar”, agregó Maugeri, a lo que Alberó asintió con firmeza: “Sí, efectivamente. Me tuve que callar”.

La actriz reconoció que, a diferencia de lo que vivió en el ambiente musical, su carrera en televisión fue distinta: “Tuve una gran suerte. Soy hija de un empresario de teatro y sobrina de otros empresarios. Creo que eso siempre frena un poco. Además, tengo carácter y aprendí a poner límites”.

La miopía de Cristina Alberó: humor y recuerdos de un set de televisión

Con su habitual sentido del humor, Alberó también recordó una divertida anécdota sobre su miopía, que se volvió parte de su sello personal en los estudios de grabación: “Grabábamos por bloque, no se podía cortar. Yo dejaba las gafas detrás de un sillón o de donde fuera, y después me las olvidaba. Decía: ‘¡No puedo grabar sin anteojos!’”, contó entre risas.

CRISTINA ALBERÓ | CARAS

Maugeri, cómplice, evocó aquellos tiempos: “No eran anteojos, eran anteojitos y antifaz. Era una cosa tremenda”. Y Alberó completó el relato con un recuerdo televisivo: “Un día fui al programa de Susana Giménez y me dijo: ‘¿Qué hace con anteojos?’. Le respondí: ‘Soy famosa por miope’. Y ella me mandó a operarme con Roberto Zaldívar. Ya hace muchos años de eso”.

A lo largo de su carrera, Cristina Alberó fue y sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión argentina. Dueña de una belleza clásica y una personalidad fuerte, supo imponerse en un mundo donde —como ella misma reconoce— “no siempre fue fácil ser mujer”.