Con una tierna foto, Úrsula Corberó mostró su pancita de cinco meses de embarazo

Úrsula Corberó compartió una tierna foto en la que mostró su pancita de cinco meses de embarazo, en un momento íntimo que refleja cómo transita esta etapa con serenidad. La imagen, tomada en un entorno cotidiano, se suma a una serie de gestos simples que acompañan el recorrido personal de la actriz en la espera de su primer hijo.

La actriz catalana, que espera su primer hijo junto al artista argentino, eligió una forma simple y directa de mostrar cómo vive la gestación. En la imagen, se la ve con ropa cómoda, en lo que parece ser un momento de descanso. “HUHUHU”, escribió en el posteo, reforzando el tono distendido y espontáneo de la publicación.

Desde que anunció su embarazo, Úrsula Corberó compartió con sus seguidores distintos momentos de esta etapa, siempre con un perfil bajo. En las últimas semanas, se la vio en eventos internacionales, como la Semana de la Moda en París, donde lució su pancita con un look relajado y elegante.

Cabe destacar que la noticia del embarazo fue confirmada por la propia actriz junto al Chino Darín a través de una imagen en la que se la veía sobre un sillón con un abultado vientre. “Esto no es IA”, escribió. Desde entonces, su entorno acompaña el proceso con discreción; la pareja decidió mantener una comunicación medida sobre los detalles.

Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan casi una década juntos, y este nuevo capítulo consolida una relación que se mantuvo estable y alejada del foco mediático. La llegada del bebé está prevista para comienzos de 2026, y aunque no se dieron precisiones, la presencia de la actriz en Buenos Aires alimentó algunas especulaciones.

En pleno embarazo, Úrsula Corberó paseó y merendó en Buenos Aires

Durante su estadía en Argentina, la artista fue vista en una cafetería del barrio de Colegiales, en una tarde de primavera. Vestida con un conjunto informal en tonos oscuros, disfrutó de un licuado de frutas y una charla distendida junto a personas cercanas. El look elegido reforzó su estilo urbano y cómodo, ideal para pasear.

La salida se dio en un contexto de descanso y bajo perfil, sin presencia de cámaras ni declaraciones públicas. La actriz se mostró relajada, en sintonía con el momento personal que atraviesa. Su visita a Argentina coincidió con el avance de su embarazo, y aunque no se confirmó si permanecerá en el país, su presencia generó comentarios entre sus seguidores.

