Cristina Alberó reveló la regla machista que le impusieron par protagonizar novelas: "Tenía que ser chata"

Con la serenidad que otorga el paso del tiempo, Cristina Alberó recordó una de las etapas más exigentes y desafiantes de su carrera. En una conversación con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz habló sobre los estereotipos que marcaban a las heroínas de las telenovelas y las reglas implícitas que debían cumplir las protagonistas femeninas.

“En ese momento yo fumaba, y me dejaban ir a fumar afuera porque no podía hacerlo adentro del estudio. Me apretaban, ¿viste?, para que no fuera exuberante”, contó, reviviendo aquellos años en los que la naturalidad debía ceder ante la imagen perfecta que imponía la pantalla.

Cristina Alberó y las exigencias de una industria que moldeaba a sus heroínas

“Tenía que ser chata. Supongo que la heroína tenía que ser así, asexuada”, agregó con honestidad. “En esa novela, mi personaje cuidaba al hijo del protagonista, y se ve que la idea era que no llamara demasiado la atención. Era otra época, con otros códigos”, intentó explicar la situación y hacer un paralelismo con el presente y la manera en la que se manejan esos temas.

Cristina Alberó y Héctor Maugeri en +CARAS

Con su tono pausado y reflexivo, Alberó explicó que aquellas normas no eran aisladas, sino parte de un sistema que moldeaba a las actrices para que encajaran en un modelo de mujer idealizado. “La protagonista tenía que ser dulce, contenida, sin demasiado carácter. Había una mirada muy masculina sobre cómo debía comportarse una heroína”, agregó.

Cristina Alberó celebra las vueltas de la vida y el poder de la autenticidad

A pesar de las limitaciones y los mandatos que enfrentó, la actriz conserva un recuerdo agradable de esa etapa y no dudó en expresarlo. “A mí me maravilla la vida porque me maravilla esta cosa de las conexiones”, dijo emocionada, al recordar que años después volvió a cruzarse en Estados Unidos con la autora de aquella novela que marcó sus inicios.

Cristina Alberó en +CARAS

Tras más de cinco décadas en la televisión, Cristina Alberó sigue desafiando etiquetas. Aquella mujer a la que un día le pidieron “ser chata” terminó demostrando que el encanto, la fuerza y la verdad de una heroína nacen justamente de su autenticidad.