Olga Garaventa sobre Sandro: “El 19 de agosto hubiera cumplido 80 años y lo imagino en una gran fiesta con sus nenas”

Este 19 de agosto, Roberto Sánchez —el inolvidable Sandro— hubiera cumplido 80 años. En la previa de esta fecha tan especial, Olga Garaventa, su última esposa y guardiana de su legado, visitó +CARAS y mantuvo una charla íntima con Héctor Maugeri. Entre recuerdos y emociones, compartió cómo vivió su historia de amor con el Gitano y cómo imagina ese cumpleaños que ya no pudo festejar.

Olga Garaventa recordó a Sandro en su 80° cumpleaños

“Es una fecha muy importante. Me emociona y moviliza mucho recordar los momentos en casa. Qué sería, pienso, si él estuviera este 19 de agosto. Él decía ‘la batalla del 19 de agosto'. Estaría con sus nenas cumpliendo 80 años. Qué fiesta hermosa se hubiera presentado. Él era muy especial en ese día. Podía estar muy mal el día anterior, pero el día de su cumpleaños estaba radiante. Me lo imagino en una gran fiesta con sus nenas”, recordó Garaventa.

Una postal del casamiento de Sandro y Olga Garaventa.

Los 19 de agosto eran un ritual. En la mítica mansión de Boedo, conocida como la “Casa del misterio” y soñada por “Las nenas”, los cumpleaños de Sandro trascendían lo familiar para convertirse en un evento de culto. Año tras año, cientos de fanáticas se acercaban a dejar flores o cartas, y el artista se encargaba de devolverles amor.

“El 19 de agosto siempre festejaba con las nenas. Al fin de semana siguiente hacíamos algo íntimo en familia. Él siempre muy feliz porque las nenas le daban vida. A veces no lo podía creer, pero podía ver esa felicidad”, contó emocionada Olga.

Olga Garaventa, la viuda de Sandro, en +CARAS.

El vínculo de Sandro con “Las nenas”

Para Sandro, sus fans eran mucho más que seguidoras. “Yo creo que significaban todo en su vida. Él tenía una agenda, sabía sus cumpleaños, si alguna pasaba un momento difícil, él estaba ahí. La llamaba, la consolaba, les preguntaba si necesitaban algo. Llamaba la atención, pero ningún artista se brindaba como él se brindaba con sus nenas. Lo amaban, y él a ellas también”, relató Garaventa.

Sandro, el “Elvis argentino”, hubiera cumplido 80 años.

Con total gratitud, Olga aclaró que nunca existió competencia entre ella y las fanáticas: “Yo las respeté y respeto muchísimo. Les estoy sumamente agradecida porque ellas también lo hicieron muy feliz. Él las necesitaba. Eso lo valoré siempre. A veces estaban cuatro días antes del cumpleaños haciendo fila en la puerta de la casa”.

Este 19 de agosto, Sandro hubiera celebrado sus 80 años y Olga Garaventa lo recuerda en +CARAS imaginándolo en una gran fiesta junto a “sus nenas”, como cada cumpleaños. Una tradición que sigue viva y que demuestra que, a pesar del paso del tiempo, el Gitano continúa siendo eterno en el corazón de quienes lo amaron.

MDP