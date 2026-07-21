Pablo Alarcón reveló los motivos por los que abandonó la actuación durante 3 años para irse a trabajar a un casino

En una íntima entrevista concedida a Caras Glam, el ciclo conducido por Marcelo Polino en Caras TV, el reconocido actor Pablo Alarcón compartió detalles sobre uno de los períodos más complicados de su trayectoria profesional. Con sinceridad, el artista relató cómo atravesó una crisis que lo llevó a alejarse del mundo del espectáculo para trabajar en un lugar completamente diferente, el casino.

Pablo Alarcón con Marcelo Polino en Caras Glam

Pablo Alarcón explicó por qué trabajó en un casino

“Me enojé con mi profesión y empecé a trabajar en un casino”, confesó Pablo Alarcón en Caras Glam, haciendo referencia a un momento en el que su relación con la actuación se vio seriamente afectada. La decisión de abandonar su carrera en los medios no fue sencilla, y durante ese período, el actor permaneció alejado de los escenarios durante tres años.

Pablo Alarcón en Caras Glam

“Cuando me enojé con mi profesión y me fui de mi profesión, estuve 3 años sin trabajar y me fui a Victoria”, explicó Pablo, revelando que su alejamiento del medio fue tanto emocional como físico. El famoso casino de la provincia de Entre Ríos, fue el nuevo lugar de trabajo que el artista eligió en aquel momento.

Pablo Alarcón detalló la razón de su enojo con la profesión

La razón detrás de su enojo y alejamiento fue clara para Para Alarcón y explicó a Marcelo Polino su razón. “Porque no me gustaba la competencia, mucho ego”, dijo. La competitividad, los egos y las rivalidades que muchas veces caracterizan a la industria del espectáculo, fueron factores que contribuyeron a su desencanto con la profesión.

Pablo Alarcón en Caras Glam

Alarcón compartió que a lo largo de su trayectoria, aprendió que el éxito a veces puede ser un arma de doble filo si no se manejan con cuidado. “Es una profesión. Si te va muy bien, el éxito es muy peligroso y se agranda esa idea que tenemos de que somos indispensables para todos”, expresó el artista.

En este sentido, el actor dejó en claro que las derrotas y los momentos difíciles son los verdaderos maestros en la vida y se dio cuenta con su propia experiencia en su propia trayectoria, conociendo los éxitos y los fracasos que le tocó atravesar. “Creo que el éxito no te enseña nada. Aprendí con los fracasos”, afirmó.

Este testimonio que Pablo Alarcón dio a Marcelo Polino en Caras Glam, permitió conocer el detrás de uno de los momentos más críticos del artista. La declaración del talentoso interprete lleno de honestidad y autocrítica, resaltó la importancia su resiliencia y la capacidad de reinventarse ante las adversidades. Después de ese período en que se alejó de los escenarios por tres años, el actor logró retomar su carrera.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL