Pablo Alarcón sorprendió al revelar su insólita pasión oculta y lanzó un guiño para MasterChef

En una entrevista brindada a Caras Glam, el reconocido actor Pablo Alarcón desveló aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional, mostrando un lado más íntimo que cautivó a sus seguidores. La charla, conducida por Marcelo Polino en Caras TV, sirvió como escenario para que el artista compartiera detalles sobre su trayectoria artística y una revelación sobre MasterChef que dejó boquiabiertos a todos.

Pablo Alarcón sacó a la luz su faceta menos conocida

Pablo Alarcón, con una carrera que abarca décadas y que incluye roles en numerosas telenovelas de gran popularidad como Rosa... de lejos, Herencia de amor, Cara a cara, Llévame contigo, Duro como la roca y Alta comedia, supo consolidarse como uno de los actores más versátiles del medio. Sin embargo, en esta entrevista, el artista decidió abrirse también a otras facetas de su vida, especialmente a su pasión por la cocina, un tema que ha ido ganando terreno en su vida personal en los últimos años.

Pablo Alarcón en Caras Glam.

En el 2020, Pablo Alarcón incursionó en un emprendimiento que combinaba su amor por la gastronomía y el teatro. Así nació El Cocinero está frito, un innovador proyecto de delivery que buscaba ofrecer una experiencia diferente a sus clientes, fusionando platos elaborados con funciones teatrales en vivo. Además, este show que mezcla platos y arte, ganó un premio ACE como mejor Café Concert.

Durante Caras Glam, Marcelo Polini hizo mención a la actividad culinaria del actor y mostró unas fotografías icónicas de la revista Caras, donde se observa al Alarcón demostrando sus dotes en las hornallas. “Me gusta mucho la cocina”, expresó con entusiasmo el artista.

Pablo Alarcón con Marcelo Polino en Caras Glam.

Pablo Alarcón hizo una confesión inesperada sobre MasterChef

Aunque nunca fue concursante de MasterChef Celebrity, Pablo Alarcón dejó abierta la posibilidad de participar en el certamen gastronómico. Cuando Marcelo Polino le preguntó si consideraría estar en el programa de Telefe, él respondió con sinceridad y fue contundente. “Lo haría”, confirmó. Sin embargo, advirtió que sería un desafío: “Perdería, pero lo haría”.

Pablo Alarcón pasó por Caras TV.

En esta línea, el artista explicó el motivo por el cual considera que si se presenta al programa culinario conducido por Wanda Nara y que tiene un jurado de alto nivel en la cocina, él no tendría chances de ganar. “Van realmente preparados los tipos, no van así nomás. Tenés que estudiar para hacer Masterchef”, argumentó.

La entrevista de Caras Glam, destacó una insólita revelación de Pablo Alarcón, quien sorprendió a todos al contar su faceta como cocinero y también, dando un guiño a MasterChef Celebrity, uno de los programas más vistos de la TV y que reúne a personalidades del mundo del espectáculo, las redes y el deporte en una competencia audaz de cocina.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL