Pablo Alarcón recordó el día que renunció al éxito de "Rosa de lejos" por un insólito motivo: "Se me ensucia el traje"

En una reciente entrevista en el ciclo de entrevistas de Marcelo Polino, titulado "Caras Glam", el reconocido actor argentino Pablo Alarcón compartió una anécdota insólita que marcó un momento clave en su carrera. La historia, que ocurrió durante la grabación de la famosa telenovela "Rosa de lejos".

Pablo Alarcón relató el inconveniente que dio fin a su participación en Rosa de Lejos

"Rosa de lejos" fue una de las telenovelas más exitosas de su época, protagonizada por Leonor Benedetto, Juan Carlos Dual y Pablo Alarcón, quien interpretaba a Roberto Caride. La ficción, que comenzó a emitirse en enero de 1980 por la Televisión Pública Argentina (ATC), logró récords de audiencia, llegando a superar ampliamente a programas de gran popularidad como "Almorzando con Mirtha Legrand". “Hacíamos 54 puntos de rating y yo dejé la novela porque me manche un traje”, reveló en Caras Glam.

Pablo Alarcón en Caras Glam por Caras TV.

Durante la entrevista, el actor contó cómo un incidente aparentemente trivial fue el detonante de su abrupta decisión de abandonar la novela. "Venía de Italia, me había comprado un traje de esos trajes soñados que uno se lo compra una vez en la vida, y era color miel, maravilloso", relató.

Pablo Alarcón explicó que eligió ese atuendo para filmar una parte de la novela, en ese momento, la escena se iba a grabar en un exterior donde había llovido, dejando un banco mojado. Según relató el artista, María Herminia Avellaneda, la directora le habría indicado que debía sentarse en ese banco. Sin embargo, él reveló que al observar que el lugar estaba mojado, le expresó sus dudas. "Le dije, 'María Herminia, está mojado y es el traje que más quiero”, comentó.

Pablo Alarcón visitó a Marcelo Polino en Caras Glam.

Además, detalló que la encargada de esa escena de “Rosa de Lejos”, le habría indicado que se siente igual y compartió la conversación que tuvo con ella. “Se me ensucia el traje, ‘Te sentás Pablo’”, habría sido el diálogo entre la ejecutiva y el actor. En este contexto, narró su tajante decisión: "Me senté y fui al control a decirle de todo y renuncié a la novela".

Pablo Alarcón contó qué pasó después de su renuncia en Rosa de Lejos

En la misma charla con Marcelo Polino en Caras Glam, Pablo Alarcón se sinceró y sostuvo con seguridad: "¿A vos te parece que una persona puede hacer eso por un traje? Lo hice, por supuesto le pedí perdón a María Herminia, pero me fui. Con el éxito que no me gustaba nada y me fui".

Pablo Alarcón.

Asimismo, el actor explicó que, tras abandonar la novela, no tardó en recibir otras propuestas laborales. "Era conocido y enseguida me llamaron para la telenovela. Y trabajé, después me fui a Puerto Rico", afirmó, dejando entrever que su renuncia, aunque polémica, no afectó su carrera a largo plazo.

La anécdota de Pablo Alarcón no solo divirtió a los espectadores del ciclo de Caras Glam conducido por Marcelo Polino, sino que también, reveló una de las renuncias más comentadas de "Rosa de lejos". Sin lugar a dudas, la historia tendrá repercusión en aquellos espectadores que recuerdan el emblemático personaje del joven Roberto Caride en la telenovela.