Por qué Anabel Sánchez decidió no operarse la nariz pese a que se lo recomendaron

Anabel Sánchez, la modelo e influencer que hizo realidad su sueño de triunfar en el mundo de la moda, visitó el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. Durante la emotiva conversación, la modelo habló sobre las presiones estéticas en el mundo de la moda y su decisión de mantenerse fiel a sí misma.

Oriunda de Francisco Solano, Anabel Sánchez relató cómo su profundo deseo de ser modelo la llevó a grabar un video con la esperanza de convertirse en la próxima chica Vogue. Lo que comenzó como un simple intento, se viralizó en cuestión de segundos, transformando su vida para siempre. De ser una soñadora del conurbano bonaerense, pasó a desfilar en las pasarelas argentinas, siendo convocada por varias marcas nacionales y elegida por los principales diseñadores. Su talento y carisma la llevaron a firmar con la agencia Multitalent, donde estudia baile, actuación, modelaje y oratoria. Además, fue la revelación del "Bailando 2023", y su natural actitud fue incluso elogiada por Valeria Mazza.

Las presiones estéticas en el mundo de la moda

Sin embargo, el camino hacia la fama no fue fácil. La joven modelo contó que fue rechazada en numerosos castings antes de convertirse en un nombre reconocido en la moda. “Fui a un montón de castings y me rechazaban. He recibido comentarios muy feos: ‘No queremos chicas de piel marrón’. Dolía un poco. Me han rechazado porque supuestamente estaba gorda o por decir que era de Solano”, recordó.

Anabel Sánchez en +CARAS

Además, Anabel confesó que ha recibido recomendaciones para operarse la nariz, en un intento de adaptarse a ciertos estándares estéticos. “Por comentarios, los haters me decían: ‘Si se toca un poco la punta de la nariz, va a quedar mejor’. Pero, ¿por qué tengo que cambiar algo que es mío? Yo quiero seguir siendo así”, afirmó con firmeza.

El camino de superación de Anabel Sánchez

Cuando Maugeri le preguntó cuál sería el mensaje que les daría a sus seguidoras, la influencer fue clara: “Creo que las niñas que me siguen deben tomar esta idea de enfocarse en sí mismas. Los comentarios negativos, la envidia y la mala energía siempre estarán presentes, pero uno tiene que hacer oídos sordos y soñar en grande. No importa de dónde venís, sino hacia dónde vas”.

Finalmente, Anabel compartió cuál es su mayor sueño: “Viajar por el mundo y que conozcan mi trabajo. Que mi nombre sea una marca. Estar en la revista Vogue”.