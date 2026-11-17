Durante la emisión del martes, Realeza y Secretos, el ciclo de Caras TV dedicado a la monarquía, puso el foco en la princesa Amalia y repasó los rumores que circularon de su vida sentimental y aquellos supuestos pretendientes que llamaron la atención de la opinión pública y la prensa del corazón.

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Por otro lado, el programa de Caras TV recordó uno de los episodios más violentos de la historia de la realeza, un asesinato que conmocionó al planeta y cambió la historia.

Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes a las 17 horas por Caras TV. El ciclo destapa la verdad detrás de las casas reales y sus protagonistas; con una mirada puesta en los acontecimientos, las historias personales y los detalles que desconocías de las monarquías del mundo.