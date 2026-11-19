En una nueva emisión de Red Carpet, las conductoras Adriana Salgueiro y Andrea Bisso analizaron algunos de los looks de Artemisi en el desfile de moda que se celebró en San Pablo, Brasil. La propuesta de la pasarela fue un diseño innovador con estética futurista que impactó a los espectadores de Caras TV.

Mirá el programa completo de Caras TV

Por otro lado, Red Carpet repasó la vida personal y la trayectoria de la actriz Glenn Close, una de las figuras icónicas de Hollywood. Asimismo, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso brindaron información del mundo del espectáculo nacional.

Red Carpet sigue ofreciendo una mirada diferente a las noticias y los eventos del mundo del espectáculo y la moda. El ciclo se emite de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas por Caras TV, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso.