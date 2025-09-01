Revelaron el regalo de la China Suárez para todas sus compañeras de "En el barro"

La China Suárez fue protagonista de un gesto que se conoció tras el cierre de la segunda temporada de En el barro. Revelaron el regalo que hizo a sus compañeras de elenco, en el marco de una celebración que incluyó música, risas y un detalle inesperado. La actriz organizó una propuesta especial fuera del set, pensada para compartir con quienes la acompañaron durante el rodaje.

La China Suárez emocionó a todas sus compañeras de “En el baro”, con un inesperado regalo

China Suárez

Durante el cierre de la segunda temporada de En el barro, la reconocida actriz sorprendió al elenco con un gesto que no pasó desapercibido. La información llegó durante el programa Mujeres Argentinas (El Trece), en una entrevista con Erika de Sautu Riestra, quien interpreta a la doctora Giuliani en la ficción.

Tras ser consultada por una de las panelistas por una cena que la ex Casi Ángeles compró para todos, la actriz no dudó en contar los gestos que tuvo su compañera durante el rodaje. “Es real que tuvimos muy buena onda”, aseguró. A su vez, sostuvo que este no fue el único momento que compartieron más allá de la serie.

China Suárez

“Por ejemplo, Underground hace fiestas de inicio y de final. Cuando estábamos haciendo la fiesta del final de la segunda temporada, La China nos dijo: ‘Vengan a casa a las 11 en punto que tengo una sorpresa’”, explicó Erika de Sautu Riestra. La sorpresa, según relató la actriz, fue un bus party que esperaba al grupo para llevarlas hasta la celebración.

“Fuimos todas a las 11 ahí y había alquilado un bus party con tragos, con barra, con música. Así que fuimos a la fiesta, a la fiesta del bus que ella nos tenía preparada como sorpresa para todas. Divina la China, hermosa”, continuó la artista. Por su parte, destacó el buen momento que tuvo tanto con la China Suárez como con el resto del elenco durante todo el rodaje.

“La pasamos muy bien. Hubo buena energía, compañerismo. La China fue muy generosa con todas”, concluyó Erika de Sautu Riestra. En la misma línea, la conductora y sus panelistas no dudaron en destacar el accionar de la reconocida modelo y se animaron a bromear con uno de los integrantes del programa: “Un dato que Gustavo Méndez me parece que no tenía. Mirá que si Gustavo Méndez no tenía la información, le acabás de tirar un datazo”.

China Suárez y elenco En el barro

VDV