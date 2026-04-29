Soledad Pastorutti: "Me criticaban muchas cosas”

En una reveladora entrevista con Héctor Maugeri para Caras TV, Soledad Pastorutti abrió su corazón y contó las adversidades que tuvo que pasar siendo muy joven, en sus primeros años de carrera La cantante, reconocida por su carácter genuino y su talento, reveló las críticas que recibía.

Soledad Pastorutti y los prejuicios que afrontó en sus inicios como artista

Desde sus primeros pasos en el escenario, Soledad Pastorutti enfrentó comentarios que intentaron limitar su expresión artística. "Me criticaban muchas cosas. Decían que me movía demasiado en muchos concursos, me descalificaron por moverme", confesó la artista, quien recuerda esas experiencias con una mezcla de nostalgia y fortaleza. Para ella, esas críticas fueron parte del proceso que la ayudó a definir su estilo y a consolidarse como una figura auténtica en la música folclórica.

Soledad Pastorutti//Instagram

A lo largo de los años, la cantante supo mantenerse firme y seguir adelante, sin permitir que las opiniones ajenas la detuvieran. "Hoy hay chicas de 15 años que ya son mujeres. Yo siempre fui como una niña", expresó, reflejando su experiencia personal de maduración en un mundo que suele exigir rapidez y adaptación.

Soledad Pastorutti//Instagram

A pesar de las dificultades, su carácter y su pasión por la música la llevaron a convertirse en una referente, respetada por su autenticidad y perseverancia. Soledad Pastorutti vivió sus comienzos en la música rodeada de criticas, pero eso no impidió a que pudiera convertirse en una de las cantantes más populares y convocantes en nuestro país.

Soledad Pastorutti//Instagram

La evolución de Soledad y su carácter en el escenario

Desde sus inicios, Soledad Pastorutti siempre fue reconocida por su energía y presencia en el escenario. "Chiquitita, petisita, pero una topadora en el escenario", afirmó, destacando cómo su manera de ser nunca fue un impedimento para dejar una huella profunda en el público.

Soledad Pastorutti dejó en claro que su historia está marcada por desafíos y resiliencia, y que su autenticidad ha sido su mayor aliada para convertirse en una de las voces más importantes del folclore argentino. La artista remarcó que, pese a su apariencia juvenil, su entrega y fuerza en el escenario la convirtieron en una figura imponente y respetada en el mundo de la música folclórica.