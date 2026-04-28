El doloroso momento de Muna Pauls y Agustina Cherri: "Te voy a extrañar"

En un momento de profunda tristeza, Agustina Cherri y Muna Pauls compartieron en sus redes sociales el dolor por la partida de un ser importante para la familia, una compañera fiel que dejó un vacío irreparable para las dos. La emotividad de sus despedidas revela y cuánto las afectó su pérdida, en un período en el que el duelo se vuelve aún más intenso.

El emotivo mensaje de Agustina Cherri a Gaia

Agustina Cherri fue la primera en abrir su corazón a través de una publicación en su historia de Instagram para despedir a su perra Gaia, quien falleció en las últimas horas. A través de un mensaje lleno de nostalgia y cariño, la artista escribiò: "Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja".

Agustina Cherri//Instagram

La actriz, conocida por su sensibilidad y cercanía con sus seres queridos, expresó en pocas palabras la profunda conexión que mantenía con su mascota, que fue parte de su vida durante años. La imagen y las palabras generaron una ola de empatía entre sus seguidores, que reconocieron en ese mensaje un reflejo del amor que muchas familias sienten por sus animales.

Un adiós que trasciende generaciones: la tristeza de Muna Pauls

Por su parte, Muna Pauls también compartió su dolor en una publicación para su querida mascota. "Gaia, gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre. Buen viaje".

Mensaje de Muna Pauls para su mascota//Instagram

La historia de Instagram fue acompañada por una imagen que muestra la cercanía que mantenía con su mascota. La joven cantante atravesaba además un momento delicado, pues en las últimas semanas había sufrido la pérdida de Groucho, la mascota de su padre, Gastón Pauls. Este doble duelo personal ha conmocionado aún más a la familia, que ha demostrado que el amor por los animales trasciende los lazos generacionales y emocionales.

Agustina Cherri y Muna Pauls//Instagram

Las publicaciones de Agustina Cherri y Muna Pauls no solo expresaron su tristeza, sino que también sirvieron para recordar la importancia de valorar a quienes nos acompañan en la vida, ya sea en forma de amigos humanos o animales. La repercusión en sus seguidores fue inmediata, quienes enviaron mensajes de cariño y apoyo en un momento en que el dolor se hace presente en cada rincón del corazón familiar.