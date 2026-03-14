Soledad Pastorutti: "Estudié un año de Ciencias Políticas y terminé internada por la presión de la gira"

Soledad Pastorutti se mostró sincera y con ganas de contar que, además de su exitosa carrera musical, se animó a incursionar en otra faceta. Mediante una reciente entrevista, la cantante reveló que estudió durante un año la carrera de Ciencias Políticas pero que no pudo continuar por un particular motivo.

Soledad Pastorutti sobre sus ganas de estudiar una carrera universitaria: "Me hubiese encantado"

Soledad Pastorutti sorprendió al revelar un aspecto poco conocido de su vida personal y académica. En una nota que le brindó al ciclo Infobae al Mediodía, la cantante contó que en un momento comenzó una carrera universitaria, aunque finalmente tuvo que abandonarla por las exigencias de su carrera musical.

Durante la charla, la intérprete de Que nadie sepa mi sufrir recordó que llegó a cursar un año de Ciencias Políticas, pero la intensa agenda de shows y giras terminó afectando su salud. Por esta razón, debió dejar sus estudios y continuar con su camino artístico. “Estudié un año ciencias políticas y terminé internada por la presión de la gira, pero me hubiese encantado (terminar)”, confesó al explicar el motivo por el que no pudo seguir.

Soledad Pastorutti

En este sentido, Soledad Pastorutti también contó que desde chica tuvo interés por distintas profesiones y áreas del conocimiento pese a que su vida la llevó por el lado de la música. "Cuando era más chica decía que quería estudiar veterinaria u odontología. Me gusta mucho la historia, las relaciones internacionales o ciencias políticas”, recordó.

A pesar de que su carrera artística la llevó por otro camino, Soledad Pastorutti no descarta retomar los estudios en algún momento. Incluso mencionó que le gustaría sumar nuevas herramientas vinculadas al aprendizaje. “Sí me gustaría retomar o estudiar algún idioma, por ejemplo con el inglés siempre lo intento y llega un punto que vuelvo para atrás. Me siento frustrada por eso”, reconoció con sinceridad.

De esta manera, Soledad Pastorutti reveló que tiempo atrás se anotó en la facultad y estudió durante un año Ciencias Políticas ya que es algo que siempre llamó su atención. Sin embargo, relató que debió dejar la carrera porque su agenda laboral le jugó una mala pasada y terminó internada por la presión que sentía por estar estudiando y realizando una gira por distintas partes del país al mismo tiempo.

Soledad Pastorutti habló sobre la posibilidad de que sus hijas sigan su camino

Soledad Pastorutti también habló sobre el vínculo de sus hijas, Antonia y Regina, con el arte y la posibilidad de que, en el futuro, sigan un camino similar al suyo. En este contexto, la cantante aseguró que le gustaría que las niñas se acerquen al mundo artístico, aunque remarcó que por ahora ellas observan de cerca el esfuerzo que implica su profesión.

Soledad Pastorutti

“A mí me gustaría que hagan algo referido al arte porque es otra de las cosas que ayuda mucho al ser humano a conectarse, a entender el mundo y a salvarse muchas veces”, expresó. Luego, Soledad Pastorutti explicó que sus hijas no idealizan su trabajo, ya que conocen de primera mano el sacrificio que requiere su trabajo. “Hoy no las veo a ninguna de las dos diciendo ‘qué bueno lo que hace mamá, qué fácil que es’, porque ven la parte del sacrificio”, señaló.

Por último, reflexionó sobre cómo cambió la manera en que las nuevas generaciones se vinculan con el aprendizaje y el esfuerzo. “Yo trato de inculcarles que detrás de un esfuerzo hay un premio, pero hoy cuesta mucho eso porque estamos en el mundo de la inmediatez. Antes estudiabas canto, guitarra, piano e ibas de a poco, y ahora los chicos quieren todo ya”, concluyó.