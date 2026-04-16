Zulemita Menem se sinceró sobre su relación con D´Onofrio: "Rodolfo me enseña todos los días"

Zulemita Menem visitó los estudios de Caras TV y en una entrevista mano a mano con Héctor Maugeri decidió responder a todas las preguntas sobre su vida. En este contexto, la empresaria no dudó en hablar del especial momento que está viviendo con Rodolfo D´Onofrio.

Zulemita Menem confesó el especial vínculo con Rodolfo D´Onofrio

Zulemita Menem volvió a apostar al amor y en una charla íntima con Héctor Maugeri en Caras TV, la ex hija de Carlos Menem comenzó desmintiendo algunos rumores de ruptura con su actual pareja y confirmó: “Estamos bien aunque a cada rato nos separan Tengo mucha admiración y respeto por él”.

Zulemita Menem y Rodolfo D´Onofrio

Asimismo, la empresaria señaló que la diferencia de edad con Rodolfo D´Onofrio es un complemento especial para su relación. “Rodolfo me enseña todos los días”, dijo y agregó: “Me cuida, nos cuida. Me lleva 23 años. Tiene una experiencia como se mueve. Es muy cariñoso. Caminar con él me llena de orgullo. La gente lo quiere mucho”.

Zulemita Menem reveló la relación de su pareja con su familia

Zulemita Menem durante su charla con Héctor Maugeri destacó la buena relación del ex presidente de River con su familia. “Se lleva súper bien con mamá y los chicos lo quieren”. En ese sentido, la empresaria resaltó lo bien que se ensamblaron ambas familias.

Zulemita Menem y Rodolfo D´Onofrio

Además, la empresaria reveló en Caras TV cómo es la rutina con su pareja y detalló que los dos se complementan a la perfección. "Nos encanta hacer asados e ir a la cancha ver partidos, somos súper compañeros”, dijo Zulemita.

Zulemita Menem y Rodolfo D´Onofrio

Además, Zulemita Menem confesó el secreto de la relación: “Nos encanta el vínculo, la comprensión y nuestros espacios. Tenemos un departamento y mí casa, y estamos entre las dos casas. Nos vamos de vacaciones donde está su familia y compartimos tiempos cada uno con su familia y otras veces juntos”.