El noviazgo entre Ale Sergi y Andrea Rincón fue uno de los más explosivos de los últimos años. A pesar de que la relación duró apenas unos meses, hubo planes de casamiento y hasta tener hijos. Sin embargo, esta semana y más de una década después de la ruptura, se supo el verdadero motivo por el que se separaron.

11 años después, se supo el verdadero motivo de la separación de Ale Sergi y Andrea Rincón

Andrea Rincón y Ale Sergi fueron los protagonistas de uno de los romances más eufóricos del 2013. Si bien la relación duró poco más de un año, la pareja tenía planes de casamiento, convivencia y hasta agrandar la familia. Sin embargo, todo terminó de la peor manera y 11 años después la actriz reveló el verdadero motivo de la separación.

Andrea Rincón

En una entrevista con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Andrea Rincón explicó por primera vez cómo fue la última discusión que tuvo con el líder de Miranda! antes de separarse. "Se enojó y me bloqueó por algo que yo dije en un programa", confesó la artista.

Asimismo, confirmó que desde ese día nunca volvieron a hablar. "Lo último que recuerdo que recibí de él fue un insulto y un bloqueo, así que no terminó todo bien", expresó la exprotagonista de Un gallo para Esculapio.

Por último, Andrea Rincón aclaró que más allá de haber terminado mal la relación siempre se sintió amada. "Fui la única mujer en su vida a la que le pidió matrimonio, a la que se tatuó y a la que le propuso tener hijos", afirmó, sobre su noviazgo con Ale Sergi.

Ale Sergi

Con el paso del tiempo, Andrea Rincón demostró que no guarda rencores y prefiere quedarse con lo bueno que vivió junto al jurado de La Voz Argentina (Telefe). Aunque la historia terminó de manera abrupta y sin reconciliación posible, la actriz remarcó que aquel romance marcó una etapa importante de su vida y que, a pesar del final, siempre lo recordará como un gran amor.