Sol Pérez mostró su increíble pileta y los primeros chapuzones de su hijo Marco

Desde hace un tiempo, Sol Pérez atraviesa una etapa de cambios profundos que se refleja no solo en su vida personal, sino también en el espacio que eligió para vivir. Junto a su pareja, Guido Mazzoni, y su hijo Marco, la modelo y conductora decidió alejarse del ritmo acelerado de la ciudad para instalarse en una casa moderna, rodeada de verde y pensada para el disfrute familiar.

Sol Pérez y su hijo Marco

Lejos del ruido constante, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza se convirtieron en protagonistas de su día a día. A través de sus redes sociales, Sol Pérez suele mostrar fragmentos de esta nueva rutina, donde el aire libre, los momentos simples y la vida en familia ocupan un lugar central. En ese marco, la pileta de la casa se transformó rápidamente en uno de los espacios favoritos del hogar.

Una piscina de ensueño

El exterior de la vivienda de Sol Pérez destaca por su diseño funcional y relajado. El parque amplio y sin estructuras rígidas acompaña la estética moderna del interior, donde los ambientes se integran de manera natural. La pileta ocupa un lugar central y se presenta como el gran punto de encuentro durante los días de calor.

Sol Pérez y su hijo Marco

Rodeada de reposeras, sectores de sombra y mucho verde, la piscina fue pensada para disfrutar sin complicaciones. Desde distintos ángulos de la casa se puede apreciar el jardín, lo que refuerza la sensación de amplitud y conexión con el exterior.

El divertido momento que protagonizó Marco

Pero sin dudas, quien se llevó todas las miradas fue Marco. El hijo de Sol Pérez protagonizó sus primeros chapuzones en la pileta, acompañado por su papá, en una escena que derritió de ternura a los seguidores de la familia. Entre risas, juegos y mucha frescura, el pequeño comenzó a familiarizarse con el agua en medio de las altas temperaturas del verano.

Las imágenes reflejan un momento íntimo y feliz, donde la prioridad es el disfrute compartido. Sol Pérez, que suele mostrarse orgullosa de esta etapa, dejó ver cómo la pileta se convirtió en el escenario perfecto para crear recuerdos en familia.