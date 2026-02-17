Sol Pérez mostró el cuarto de juegos de su hijo, Marco: juguetes montessori, plaza blanda y animalitos

Desde que nació Marco, Sol Pérez viene mostrando en redes cómo cambió su rutina diaria. Esta vez compartió el espacio donde su hijo pasa gran parte del día jugando. Aunque muchos lo definieron como “cuarto de juegos”, en realidad no es un ambiente independiente. Se trata del mismo living de la casa, reorganizado para esta nueva dinámica familiar, una decisión práctica que comparte junto a su pareja, Guido Mazzoni.

Sol Pérez integró el espacio de Marco al living familiar

En lugar de destinar una habitación exclusiva, Sol y Guido optaron por sumar el sector infantil al corazón del hogar. La plaza blanda ocupa una parte importante del estar y delimita visualmente el área de Marco. Las piezas encastrables amortiguan caídas y permiten que el bebé se mueva con mayor libertad. Además, los tonos neutros dialogan con el resto del mobiliario sin romper la armonía, aportando un espacio tranquilo al pequeño.

Entre juguetes, plaza blanda y guiones en mano, Marco explora su rincón del living mientras Sol Pérez combina maternidad y trabajo.

El espacio se caracteriza por ser de impronta montessori, una filosofía educativa creada por María Montessori que promueve la autonomía y el aprendizaje a través de la exploración libre y el contacto con materiales reales. Allí se ven juguetes de madera, piezas didácticas y objetos simples pensados para estimular la coordinación y los sentidos. La clave de este método es que todo esté al alcance del niño y que pueda elegir con qué interactuar. Los contenedores translúcidos y canastos ayudan a mantener el orden sin esconder el contenido. La disposición a baja altura facilita que Marco pueda explorar por sí mismo, en un entorno preparado pero no sobrecargado.

Sol Pérez apostó por juguetes montessori y una estética neutra

El toque lúdico lo aporta una carpa ilustrada con animalitos, entre jirafas y figuras del bosque. Ese motivo se repite en algunos juguetes blandos y accesorios de estimulación. Sin embargo, la temática se integra con sutileza, sin invadir la estética general del ambiente, por lo que este rincón mantiene una lógica con el diseño del resto de la casa.

Más que un cuarto cerrado, es un rincón del living pensado para acompañar el crecimiento del bebé. La disposición abierta permite que Sol Pérez y su esposo lo tengan siempre a la vista mientras realizan sus actividades. El mobiliario bajo y las superficies acolchadas aportan seguridad en esta etapa de exploración. El resultado es un espacio funcional, integrado y realista. Un living familiar que se adaptó a la llegada de Marco sin resignar estilo.