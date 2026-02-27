Sol Pérez impone el Hair Tinsel con una novedosa opción para una cabellera a puro brillo

Sol Pérez siempre sabe cómo captar la atención de la audiencia y esta vez no fue la excepción. En su regreso como panelista de Gran Hermano Generación Dorada, la modelo sorprendió con una novedad beauty que cautivó al público y a sus seguidores de las redes sociales.

La tendencia a puro brillo que se destacó en Sol Pérez

Esta semana volvió a la pantalla chica Gran Hermano con su versión Generación Dorada y una de las analistas en el debate es Sol Pérez, quien regresó redoblando la apuesta con sus impactantes looks. En esta ocasión, la top model decidió sorprender con un peinado que se volvió protagonista por su Hair Tinsel, una tendencia poco conocida en el país pero que ya pisa fuerte en el mundo de la belleza.

Mediante su cuenta de Instagram, Sol Pérez se mostró con esta original propuesta con la que logró una cabellera brillante y llamativa. En las imágenes se la puede ver mirando a cámara con cara seria y mostrando en detalle su look sensual y glamoroso: vestido corto confeccionado en tela repleta de brillos tipo lurex con escote profundo y detalle metálico en dorado a la altura de la cintura.

Sol Pérez

Fiel a su estilo audaz y moderno, Sol Pérez apostó por sumar destellos metálicos a su pelo, logrando un efecto luminoso que captó todas las miradas bajo las luces del estudio. El resultado fue un beauty look llamativo y con una fuerte impronta festiva, ideal para una gala nocturna. En las redes sociales, los usuarios no dejaron pasar esta propuesta y comentaron sobre la misma, generando así miles de halagos.

Qué es Hair Tinsel, la elegida por Sol Pérez para deslumbrar en Gran Hermano Generación Dorada

Hair Tinsel es la tendencia que eligió Sol Pérez para captar todas las miradas. Esta técnica consiste en incorporar hilos brillantes, similares a hebras metálicas o de glitter, entre mechones del cabello natural. Estos se atan o fijan cuidadosamente cerca de la raíz, integrándose al pelo sin dañarlo y permitiendo que se muevan con naturalidad.

El efecto final es sutil pero original, logrando así pequeños reflejos que destellan con cada movimiento de la melena. En el caso de Sol Pérez, la abogada prefirió llevarlos en color dorado para hacer juego con su vestimenta súper sexy y shiny. Si bien esta moda ya había ganado popularidad en festivales y alfombras rojas internacionales, este 2026 regresa con fuerza para quienes buscan renovar su imagen sin recurrir a tinturas permanentes ni cambios drásticos de corte.

Sol Pérez

Sin dudas, se trata de una opción versátil y adaptable, que puede aplicarse en tonos plateados, dorados o de colores fantasía, según el estilo que se quiera lograr. Además, está pensada para elevar un peinado simple como puede ser el cabello suelto y lacio. Para llevarlo a la perfección, la conductora recurrió a la ayuda de su equipo de estilismo. A las pocas horas, logró una estética sorprendente que se vio muy bien en cámara y no pasó desapercibida.

De esta manera, Sol Pérez impone el Hair Tinsel con una novedosa opción para una cabellera a puro brillo. Los pequeños hilos brillantes de color dorado colocados en su pelo fueron parte de un look que salió de la tradicional y conquistó a todos. Con esta idea, su peinado pasó al siguiente nivel y demostró que el brillo ya no se limita a la ropa o los accesorios.