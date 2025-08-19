Nancy Dupláa es una de las estrellas de Netflix. La plataforma de la N roja presenta en su grilla grandes clásicos de la industria nacional, demostrando la calidad de actores de lujo que hay en el país. Es así como la actriz no tardó en hacerse su lugar entre las producciones más vistas, entre series y películas. Es por eso que sus fanáticos no dudan en disfrutar de algunas de sus participaciones, que aún están disponibles para ver y que siguen siendo de las más elegidas por todos.

Las producciones de Nancy Dupláa

Las 3 producciones de Nancy Dupláa en Netflix

1. Goyo

Nancy Dupláa protagonizó una tierna historia de amor, junto a Nicolás Furtado, que se volvió un éxito en Netflix desde su estreno el 2024. Goyo fue una de las películas más elegidas por los usuarios, donde sigue la relación entre Goyo, un hombre con Aspeger y guía del Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, y Eva, la nueva guardia de seguridad mayor a él. En esta producción, la actriz demostró sus talentos para el romance y se consagró como una de las artistas más importantes de la plataforma.

2. El reino

Desde el 2021 hasta el 2023, hubo una serie de Netflix de dos temporadas que se robó la atención de los fanáticos de los thrillers y misterios. El reino se centra en la vida del pastor Emilio Vázquez Pena, quien se postula al puesto de vicepresidente, hasta que su compañero de fórmula es asesinado durante el acto de cierre de la campaña. Ante esta situación, asume la candidatura a presidente de la Nación mientras la Justicia intenta descifrar el crimen y cuáles fueron sus causas. Nancy Dupláa es parte del elenco protagonista, junto a Chino Darín, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti.

3. Comodines

Un clásico de Polka, estrenado en 1997, está disponible en la plataforma de la N roja, y cuenta con la participación de Nancy Dupláa. Comodines tiene como protagonistas al dúo de Adrián Suar y Carlos Calvo, dos policías que deben desenmascarar a uno de sus colegas corruptos que trabaja con narcotraficantes. La actriz tuvo un personaje secundario, pero su actuación quedó en la mente de sus seguidores, quienes no dudan en elegir el film para ver la versatilidad de la artista.

Nancy Dupláa se consagró como una de las actrices más importantes de la Argentina, gracias a su trayectoria a lo largo de diversas películas. En las últimas semanas, se confirmó que está trabajando con Netflix y Carla Peterson para traer una nueva promesa a la grilla. La mini serie El tiempo de las moscas trae a la pantalla dos novelas de Claudia Piñeiro, y ya generó emoción entre los seguidores, quienes no dudan en volver a ver sus producciones disponibles en la plataforma.

A.E