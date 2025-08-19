Diego Peretti arrasa en Netflix con tres películas argentinas y vintage que son un éxito

Las películas argentinas están haciendo estragos en la grilla de Netflix. Muchas lograron ocupar las listas de más vistas durante semanas, y aún son un éxito tras años de su estreno. Diego Peretti es uno de los actores más pedidos por la productora, y que logró protagonizar icónicas películas a lo largo de su carrera. En relación con la plataforma de la N roja, el actor arrasa con tres películas argentinas y vintage que aún no pasan de moda.

Las películas de Diego Peretti

1. La ira de Dios

En el 2022, una película thriller de misterio policial tuvo como protagoniza a Diego Peretti y fue parte de la lista de las más vistas en Netflix. "La ira De Dios" sigue a Luciana, una joven rodeada de misteriosas muertes familiares, mientras un escritor y exjefe reaparece en su vida. Con todos apuntando contra ella, deberá luchar para revelar la verdad de la ayuda de un periodista, para mantener viva a su hermana. Junto a Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga llevan adelante esta historia, repleta de adrenalina y con tintes oscuros.

2. Sin hijos

Volviendo a la comedia romántica, Diego Peretti trae una historia estrenada en el 2015, que aún es furor entre los argentinos y espectadores de Netflix. "Sin hijos" pone a Gabriel, un hombre separado y padre de una hija, en una nueva relación sentimental con Vicky, su amor platónico de la adolescencia. Sin embargo, el romance entre ambos se complicará cuando se entere de que ella no quiere tener hijos y tampoco le gustan los niños. Ante esto, tendrá una doble vida como papá de Sofía, su orgullo más grande, y novio de Vicky, sin que ellas puedan cruzar caminos. El actor está acompañado por Guadalupe Manent y Maribel Verdú, con quienes llevan adelante esta historia llena de risas y romances.

3. Casi leyendas

La música y las risas se unen en una película argentina que provocó estragos durante su estreno en el 2017, y que hoy en día sigue robándose los corazones de todos. Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura protagonizan "Casi leyendas", una historia donde una banda de rock que fue exitosa en el pasado decide hacer su regreso, golpeándoselo con la modernidad y el nuevo estilo de rock que se presenta. Netflix la sigue guardando en su grilla, y sigue siendo elegida por muchos de los usuarios fanáticos de este género.

Diego Peretti es uno de los actores más importantes de la industria nacional, y lo demuestra en sus diversas participaciones en Netflix. Sus películas siguen robándose la atención de los espectadores, a pesar de los años pasados de sus estrenos. De esta manera, el actor sigue arrasando con sus producciones cinematográficas, y se consagra como el actor más visto de los streaming.

A.E