Rodrigo de Paul y Tini Stoessel son una de las parejas más observadas tanto por los usuarios de redes sociales, como los analistas del mundo del espectáculo. En las últimas horas, los jóvenes volvieron a estar bajo la mirada pública debido a supuestos rumores de crisis entre ambos. Sin embargo, la cantante juvenil salió a confrontar estas versiones y envió un contundente mensaje a la comunidad digital y a sus fans.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, más unidos que nunca

A comienzos de esta primera semana de marzo, el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live reveló que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían enfrentado una nueva crisis en su relación debido al nombre que eligió Cami Homs para su beba. De acuerdo con lo trascendido, la cantante y el futbolista habrían mantenido una acalorada conversación acerca del origen del nombre Aitana.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel | Instagram

“A todos nos llamó la atención el nombre Aitana porque fue justo la cantante que empezó a tener una relación amorosa con Sebastián Yatra cuando él estaba en pareja con Tini”, resaltó el comunicador haciendo referencia al pasado de la Triple T. No obstante, la artista pop decidió poner fin a las especulaciones sobre su noviazgo con el jugador de la Selección Argentina y, sin mayores detalles, apareció en su cuenta personal de Instagram con un llamativo posteo.

La reacción de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ante los rumores de crisis

Ni Tini Stoessel ni Rodrigo de Paul suelen salir a brindar mayores explicaciones respecto a su vida privada. Ambos completamente enfocados en sus proyectos laborales, suelen hacer caso omiso a las versiones que circulan en torno a ellos. Pero, al trascender esta información, la cantante hizo un paréntesis y dejó en claro que su vínculo con el volante está más sólido que nunca.

Comentario de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel | Instagram

En concreto, la respuesta consistió en crear un carrusel de imágenes donde aparecía la solista realizando diferentes actividades: maquillándose antes de salir a escena; ensayos para sus shows, elección de pelucas, retratos del camarín, book de fotos para sus nuevas canciones y hasta las infaltables selfies en el auto. Fue entre este compilado que Martina se plantó ante quienes pusieron en jaque su romance: en el dump se puede apreciar una instantánea junto a de Paul, donde los dos miran con picardía ante la cámara.

A su vez, en la descripción se destaca los emojis de una carita sonriente y un emoji de corazón en señal de que todo lo trascendido es falsa alarma y que su relación está más sólida que nunca. Por su parte, el deportista también confrontó estos rumores y en la caja de comentarios escribió: “Mi vida”, como señal de que todo entre ellos marcha viento en popa. También, lo reposteó en sus historias de 24 horas resaltando la foto de ellos dos y derribando cualquier comentario que ponga en duda sus sentimientos.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel | Instagram

Así, con una simple -pero contundente- foto, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dejaron en claro que su historia de amor se sigue escribiendo desde la complicidad y la unión. Cabe destacar que esta mañana en el programa Lape Club Social (América TV), Martín Salwe aseguró que la joven pareja estaría planificando su casamiento para más de 500 invitados desembolsando una cifra millonaria que oscila entre los entre los 800 mil y el millón doscientos mil dólares.

NB