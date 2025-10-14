Los 4 tops tendencia que elige Eva Bargiela para sus fashonistas looks embarazada

Eva Bargiela transita su primer embarazo, fruto de su amor con Gianluca Simeone. A través de su red social, la modelo comparte el crecimiento de su panza y lo ansiosa que está de conocer a Faustino. Asimismo, muestra cuáles son las prendas más cómodas y versátiles que le permiten estar a la moda en la dulce espera. Se trata de 4 tops de distintos estilos que dejan ver su vientre y la acompañan en su día a día.

Eva Bargiela mostró sus 4 tops favoritos que están en tendencia

Lejos de preocuparse por su vestimenta a medida que su panza fue creciendo, Eva Bargiela se lo tomó con calma y encontró la manera de combinar comodidad, vanguardia y estilo mediante una prenda que está en tendencia: el top. Esta pieza es ideal para que pueda moverse con total libertad sin resignar elegancia y pueda lucir su embarazo.

El primer top de Eva Bargiela es el que usó en el Baby shower de Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone, y está confeccionado con tela de hilo de algodón en tono off white. Este diseño lleva un cuello halter y llega hasta la cintura. Sin embargo, la influencer decidió llevarlo por encima de su vientre y combinarlo con un conjunto sastrero al tono de blazer y pantalón.

Eva Bargiela

El segundo top es un infaltable en sus entrenamientos de movilidad integral. Se trata de uno en color negro que refleja una estética minimalista pero moderna. Además, posee detalles claves que ayudan a realzar su look: cuello redondo y mangas largas. A este ítem, Eva Bargiela lo combinó con una biker en la misma tonalidad y medias blancas.

Eva Bargiela

El tercer top es súper canchero y lo adaptó perfectamente para su rutina diaria, en la que, por ejemplo, organiza la habitación de su bebé en camino. El mismo es de tono blanco, posee mangas largas y escote en V. Al igual que los otros, le permiten mostrar el tamaño de su pancita de embarazada. Para completar su estilismo, Eva lo combinó con un pantalón amplio en gris oscuro.

Eva Bargiela

El cuarto y último top favorito de Eva Bargiela es uno muy en tendencia con toques originales. Esta pieza es blanca con escote en V y mangas largas, que contiene un cierre frontal y frunce. Esta vez lo eligió para un look denim en el que el protagonista absoluto fue un jardinero de jean clásico con tiradores y un corte holgado. Sin dudas, este atuendo moderno y femenino se llevó todos los "likes" en su cuenta de Instagram.

Eva Bargiela

Así, Eva Bargiela elige estar cómoda sin dejar de lado su estética sofisticada y estos son los 4 tops tendencia que elige para sus fashonistas looks estando embarazada de su primer hijo Faustino, quien podría nacer este mes o el siguiente, fruto de su amor con Gianluca Simeone.