La tierna foto con la que Eva Bargiela anunció la recta final de su embarazo: “El último evento del bebé”

Eva Bargiela está transitando las últimas semanas del embarazo. Entre emotivos eventos, celebraciones con amigos y familia, y el acompañamiento de sus seguidores, la modelo compartió en su cuenta de Instagram los mejores momentos que vivió con su pancita y los cambios que vienen con ella. Sin embargo, enterneció a todos con la foto que marcó el comienzo de la recta final. Con un tierno evento familiar, Eva mostró su emoción y recibió los halagos de sus seguidores.

Eva Bargiela

La recta final del embarazo de Eva Bargiela: “El último evento del bebé”

Eva Bargiela fue una de las celebridades que mostraron el proceso de su embarazo y lo compartieron con sus seguidores. Desde el baby shower, la revelación de sexo, la construcción de la habitación y la elección del nombre, la modelo mostró el minuto a minuto, y fue comentada por los usuarios de las redes sociales sobre cada uno de los momentos que vivía y disfrutaba junto a Gianluca Simeone. Sin embargo, ya están llegando las últimas semanas, y la emoción de conocer al pequeño bebé.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Es por eso que, entre la emoción, decidió publicar una foto con la que anunció la recta final de su embarazo. En la tranquilidad de la habitación que comparte con su pareja, se tomó una selfie al espejo, donde mostró su look ideal para la primavera. Entre colores claros, se destacaba un top-chomba marrón y unos pantalones tiro bajo blancos, dandole lugar a la pancita para que ella esté cómoda y fresca. De esta manera, escribió: “Creo que es el último evento con bebé en la panza”, acompañada por un emoji de pollito saliendo del huevo.

Acto seguido, compartió una foto al aire libre, acompañada de Gianluca. Estas se volvieron las últimas salidas juntos, hasta el nacimiento tan esperado de Faustino, su primer hijo juntos. En la historia de Instagram, se lo ve a él distraído con algo del momento, por lo que ella aprovechó y le dedicó un tierno mensaje: “Él me acompaña. Te amo”. Sus seguidores no tardaron en destacar ambas historias, y enternecerse con el momento que está viviendo la modelo.

Las historias de Eva Bargiela

Los comentarios y mensajes le llegaron a ella, demostrando el amor que recibe, no solo de su familia. Eva Bargiela está en las semanas más ansiosas del embarazo, ya que está en la recta final. Rodeada del amor de su pareja y la felicidad de conocer a Faustino, vive los días más emocionantes, en la tranquilidad de su casa armada por ellos. La modelo es una de las celebridades que están en la dulce espera y se vuelve tendencia ante estos momentos felices.

