Eva Bargiela es una de las celebridades que está en las últimas semanas de la dulce espera. La emoción de sus seguidores se siente en cada posteo que comparte, al igual que el de toda su familia que la acompaña en este proceso lleno de felices momentos. Sin embargo, en las últimas horas, generó alerta entre todos cuando compartió cómo se prepara para el gran día. Rápidamente, salió a aclarar lo ocurrido y reveló lo que hace para su bebe.

Eva Bargiela

"Ansiedad generalizada": el posteo y aclaración de Eva Bargiela ante la alerta de sus seguidores

Eva Bargiela está viviendo las últimas semanas del embarazo de la mano de Gianluca Simeone, su pareja y papá de su primer hijo juntos. Faustino ya tiene su habitación preparada, y muchos seguidores en las redes sociales que esperan verlo. Por eso, la modelo no duda en compartir el minuto a minuto, hasta que llegue el gran día, y su emoción por conocer a su bebe. Sin embargo, hubo una confusión en una foto que alertó a todos de que el momento había llegado.

La historia de Eva Bargiela y Gianluca Simeone preparándose

En sus historias de Instagram, compartió una pose que aprendió en los cursos de embarazada, y en la que Gianluca la estaba ayudando. En el mismo, escribió: "Preparándonos", junto a un emoji de un pollito saliendo de su huevo. Esto llevó a que muchos creyeran que ya estaba en trabajo de parto, y no dudaron en escribirles preocupados sobre cómo había salido. Rápidamente, ella subió un video aclarando la confusión, y llevó tranquilidad.

"Me tenté. Subi una foto practicando uno de los ejercicios que aprendimos en los tantos cursos que hicimos con Gian, y todos me empezaron a escribir. Yo no sé cómo es parir, porque es mi primer bebé, pero no creo que en medio de todo el momento alguien tenga ganas de sacarse una foto y subirla a Instagram. Se piensan que estoy loca", dijo con una sonrisa, bromeando sobre la confusión. De esta manera, decretó: "Estamos en ese momento de ansiedad generalizada", sin tomarse mal la alerta.

Sus seguidores se relajaron ante la aclaración de la modelo, y siguieron escuchando sus consejos de los cursos que realizó y los lindos regalos que les llegó al bebé, mientras están en la dulce espera. Eva Bargiela es una de las celebridades más queridas de las redes sociales, y no duda en exponer su vida en los momentos más importantes de ella. En este caso, está compartiendo sus últimas semanas embarazada, con la emoción que sienten con su pareja.

A.E