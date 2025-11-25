A 5 años de la muerte de Diego Maradona, su hija Gianinna publicó un desgarrador mensaje: "Un dolor que es intransferible"

A 5 años de la muerte de Diego Maradona, su hija, Gianinna, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la diseñadora recordó cómo se enteró del trágico fallecimiento del Diez, apuntó contra los “amigos” que lo acompañaron en sus últimos días y exigió justicia.

Gianinna Maradona publicó un extenso y conmovedor mensaje en sus redes sociales donde recordó cómo se enteró de la muerte de su papá, Diego Maradona, y cuál fue la última charla que tuvieron. Además, la hija de Claudia Villafañe volvió a cuestionar al entorno que rodeaba al exfutbolista durante su recuperación médica en la casa del barrio San Andrés, en Tigre.

El desgarrador posteo de Gianinna Maradona

“5 años del último beso, de nuestro hasta luego… 5 años de ese llamado de mier..., ambulancias, policías, médicos, hijos de p... disfrazados de amigos, chorros, asesinos, lacras”, escribió la diseñadora. Con esas palabras, revivió el momento en que recibió la noticia de que el campeón del mundo había sido encontrado sin vida el 25 de noviembre de 2020, en plena rehabilitación tras una operación en la cabeza. El relato, cargado de dolor y bronca, también retoma las dudas y cuestionamientos que tanto ella como sus hermanos mantuvieron desde el primer día sobre las condiciones en las que el entrenador pasó sus últimas horas.

En su mensaje, Gianinna también se refirió al vacío que sigue sintiendo desde aquel momento. “Caos interno, injusticia y un dolor que es intransferible”, expresó. La muerte de Maradona no solo marcó a su familia, sino que dio inicio a una investigación que continúa abierta y en la que varios de los profesionales de la salud que lo trataron fueron imputados por presunto homicidio culposo. Entre ellos figuran su médico personal, Leopoldo Luque, y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes deberán enfrentar un juicio oral para determinar si existieron negligencias en los cuidados y en el seguimiento clínico del exjugador.

Gianinna Maradona

A cinco años de aquel día que conmocionó al país y al mundo entero, Gianinna Maradona insistió en su pedido de justicia, una consigna que mantiene firme desde el inicio de la causa. “Justicia por vos, que paguen todos los que no nos dejaron seguir viviendo una vida juntos. Hasta que nos volvamos a encontrar, yo te llevo flores y te abrazo desde acá”, cerró, acompañando sus palabras con una foto junto a su padre en uno de los momentos más felices que compartieron.